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AK Partili Çelik: Teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesine yönelik başlatılan 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir" dedi.
AK Partili Çelik: Teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şimdi sıra Haftanin'de. Teröre karşı Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahramanlarımızı selamlıyoruz. Türkiye uluslararası hukuka dayanan haklarını kullanarak teröre karşı etkili mücadelesini sürdürmektedir. Sınırlarımıza, vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize saldıran teröristlerle mücadele etmek en doğal hakkımız ve görevimizdir" ifadelerini kullandı.

'TERÖR ÖRGÜTLERİNİ BULUNDUKLARI YERDE İMHA ETMEK MEŞRU HAKKIMIZDIR'

Terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmenin Türkiye'nin meşru hakkı olduğunu vurgulayan Çelik, "Ülkemizin ve insanlığın düşmanı olan terör örgütleri ülkemize saldırırken başka ülkelerin topraklarını kullanmaktadır. Bu terör örgütlerini bulundukları yerde imha etmek meşru hakkımızdır. Türkiye'nin terörle mücadelesi en temel hukuk ilkelerinden güç almaktadır. Bu terör örgütlerinin o topraklarda bulunması gayrı meşrudur. Bunu eleştirmeyenlerin, Türkiye'nin meşru terörle mücadelesi hakkında olumsuz açıklama yapmaları, teröre destek vermek anlamına gelir. Milletimizin ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz terörle mücadele, dünyanın en meşru mücadelesidir. Gücünü hukuktan ve haklılıktan alan güçlü bir terörle mücadele yürütüyoruz. Dualarımız ve desteğimiz kahraman komandolarımızla beraber. Allah yardımcıları olsun. Kılıçları keskin olsun" açıklamasında bulundu.

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