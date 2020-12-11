Ak Partili Derya Bakbak, TBMM’deki bütçe konuşmasında Genel Kurul'a hitap etti

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Türk Patent ve Marka Kurumu üzerine AK Parti Grubu adına söz alan Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak önemli açıklamalarda bulundu.

“Aziz milletimizi ve Gazi Meclis’imizi saygıyla selamlıyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diyerek Genel Kurul’a hitap eden AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun patentler, faydalı modeller, markalar, coğrafi işaretler, geleneksel ürün adları, tasarımlar, lisans tescil ve kayıt işlemleri ile sınai mülkiyet haklarının korunması gibi önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Sınai mülkiyet alanında ulusal ve uluslararası politikalara yön veren Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Türkiye’nin fikri sermayesinin tescillenmesine, ticarileştirilmesine ve rekabet gücünün arttırılmasına hizmet ettiğine vurgu yapan Milletvekili Dr. Derya Bakbak, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi; başta patentler ve markalar olmak üzere sınai mülkiyet hakları, işletmelerin ve ülkelerin buluş ve yenilik performansının en önemli göstergesidir” diye konuştu.

Sınai Mülkiyet Hakları ile teknolojik altyapısı güçlü, yüksek katma değere sahip, uluslararası alanda rekabet gücü yüksek, büyük ve güçlü bir Türkiye inşa ettiklerini kaydeden Derya Bakbak, Türkiye’nin patent ve marka alanındaki çalışmalarını sıraladı.

AK Parti hükümetlerinin Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Desteği’ni hayata geçirdiklerini ifade eden Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KOBİ’lerin inovasyon kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak 2006 yılında Hezarfen Projesi’ni uygulamaya koyduk. 2023 hedefi ve 2053, 2071 vizyonu ile hareket edip, Türkiye’nin otomobilinin ön gösterimini yaparak, fabrikamızın temellerini attık.

Ülkemizin ilk yerli elektroşok cihazını üretip, ihraç ve hibe etmeye başladık. Yerli aşı çalışmalarımızı sürdürüp, Covid-19’de kullanılan ilacın etken maddesini yerli ve millî olarak sentezledik. N-95 ve N-99 maske filtrelerini yerli olarak geliştirip sanayimize lisansladık.”

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ HERKESE GÖSTERDİK”

Millî imkân ve kabiliyetlerle kendi markalarını oluşturan Türkiye’nin, teknolojideki gücünü herkese gösterdiğinin altını çizen Derya Bakbak, bu alanda yapılan çalışmalardan örnekler verek şunları söyledi:

“Ardışık delici uçak bombası, HABRAS, BOZDOĞAN, GÖKDOĞAN hava füzelerimizi geliştirdik. Türkiye'nin ilk yerli ve millî GPS alıcısı Kaşif, Millî İşlemci Çakıl, Milli Akıllı Kart İşletim Sistemi, Lazer Silah Sistemi yaptık. 83 milyonun göğsünü kabartan HÜRKUŞ, HÜRJET, ATAK, AKINCI, BAYRAKTAR TB2, TCG ANADOLU, TÜRKSAT 6A ve milli yazılımlarla ülkemiz kendi markalarını üretti. Denizlerin dibinden uzayın derinliklerine kadar, her alanda kendi markamızı oluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Türkiye’nin kendi yerli ve milli üretimleriyle elde ettiği başarıları hatırlatan Milletvekili Derya Bakbak, şunlara dikkat çekti:

“Dosta güven, düşmana korku veren İHA’larımızı, SİHA’larımızı, tanklarımızı, tüfeklerimizi yerli ve milli imkânlarla üretmeseydik, kendi markamızı oluşturmasaydık bugün bölgemizde bu kadar söz sahibi olur muyduk?

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı Harekâtlarında destan yazabilir miydik?

Sınırımız boyunca kurulmak istenen terör koridorunu boşa çıkarıp, terör örgütlerine en ağır darbeleri indirebilir miydik?

Tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu yoğun bakım solunum cihazını çok kısa sürede yapabilir miydik?”

Sözlerine “İşte Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde geldiğimiz nokta! İşte gurur duyduğumuz Türkiye” diyerek devam eden Dr. Derya Bakbak, patent, marka, tasarım ve coğrafi işaretlerde gelinen tabloyu sayılarla ifade etti: “Son 18 yılda Türkiye, uluslararası patent başvurularında 13’üncü, marka başvurularında 8’inci ve tasarım başvurularında ise 5’inci sırada yer alıyor.

2002’de bin 874 olan patent başvuru sayısı 2020 Ocak-Eylül döneminde 12 bin 628’e, Marka başvuru sayısı 116 bin 10’a, Tasarım başvuru sayısı 31 bin 650’ye, Faydalı model başvuru sayısı 2 bin 581’e, Üniversite kaynaklı yerli patent sayısı 2002’de 17 iken, 2019’da tam 67 kat artarak bin 143’e yükseldi.”

GAZİANTEP’E ÖZEL VURGU

Coğrafi işaret tescillerinin toplam sayısının 547’ye yükseldiğini belirten Gaziantep Milletvekili Dr. Derya Bakbak “Avrupa Komisyonu’nda Gaziantep’imiz 33 tescilli coğrafi işaretiyle ülkemizin en başarılı 1. şehri olup, ‘Antep Baklavası’ da bunlardan biridir. Ürün sayısında da 2’nci olmuştur” dedi.

Bu yıl Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST’in Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” hareketine büyük katkı sağladığını vurgulayan Milletvekili Derya Bakbak, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

“Bu yıl TEKNOFEST’e 81 il ve 84 ülkeden 20 bin 197 takım ile 100 binin üzerinde genç müracaat etti. Gururla ifade etmek isterim ki Gazi şehrimiz TEKNOFEST için 3 bin 891 proje göndererek rekora imza atmıştır.

Bizi güçlü kılan birlik, beraberliğimiz ve aziz milletimize olan inancımızdır. Biz AK Parti olarak bu inançla inşallah ay yıldızlı bayrağımızı bilim ve teknoloji ışığında en yükseklere taşıyacağız. 2021 yılı bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum.”