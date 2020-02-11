Ak Partili eski başkan hayatını kaybetti

Kartal eski Belediye Başkanı Arif Dağlar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Dağlar'ın cenazesi Pendik 15 Temmuz Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek. Arif Dağlar, 2004 yerel seçimlerinde AK Parti'den girdiği seçimde Kartal Belediye Başkanı olmuştu, 2009 yılına kadar görev yapmıştı.
ARİF DAĞLAR KİMDİR?
1 Ocak 1954'te Bayburt'ta doğan Arif Dağlar, ilkokulunu aynı kentte tamamladı. Fenerbahçe Lisesinden mezun olan Dağlar, daha sora İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi.
Dağlar, 1997-2004 arasında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Hamidiye A.Ş.’de Genel Müdürlük Yaptı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.