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AK Parti’li Hacı Turan'dan CHP'li Veli Ağbaba'ya cevap: Asker şehit olur ölmez

AK Parti’li Hacı Turan’ın CHP’li Veli Ağbaba’nın TBMM’de, “Ölen askerlerimiz” sözüne askerler ölmedi şehit oldu cevabı sosyal medyayı salladı. ‘Asker Şehit Olur Ölmez’ başlığına dünyadan destek yağdı. 
AK Parti’li Hacı Turan'dan CHP'li Veli Ağbaba'ya cevap: Asker şehit olur ölmez

AK Parti’li Hacı Turan’ın CHP’li Veli Ağbaba’nın TBMM’de, “Ölen askerlerimiz” sözüne askerler ölmedi şehit oldu cevabı sosyal medyayı salladı. ‘Asker Şehit Olur Ölmez’ başlığına dünyadan destek yağdı. 

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan’ın CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın TBMM’de, “Ölen askerlerimiz” sözüne karşılık vererek, “Ölen değil, “şehit”olan. Asker şehit oldu. Ölmedi” cevabı sosyal medyada gündem oldu. Dünyanın dört bir yanından bu sözlere destek tweetleri yağdı. Twitter ve Facebook’da en çok konuşulanlar arasında üst sıralarda yer aldı.  

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DÜNYADAN DESTEK YAĞDI, EN ÇOK KONUŞULANLAR ARASINA GİRDİ 

Twitter ve Facebook üzerinden Hacı Turan’ın bu cevabına dünyadan destek yağdı. AK Partili Turan’ın sözlerine destek tweetleri atan kullanıcılar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Askerlerimiz ölmedi, şehit oldular” ifadelerine yer verdi.  ‘Asker Şehit Olur Ölmez’ başlığı kısa sürede binleri bularak Twitter’da en çok konuşulanlar arasında üst sıralara çıktı. 

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HABERMERKEZİ//İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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