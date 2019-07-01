  • BIST 99.736
  • Altın 251,528
  • Dolar 5,6605
  • Euro 6,3940
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 18 °C
»

AK Parti'li ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan AK Parti'li İlçe Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı.
AK Parti'li ilçe yöneticisinin cansız bedenine ulaşıldı

Gelendost'un Eğirdir Gölü kıyısındaki Höyükönü mevkisine, dün saat 18.00 sıralarında, ailesi ve arkadaşlarıyla giden AK Parti'li ilçe yöneticisi Murat Satılmış, oğlu ve damadını da yanına alarak, tekneyle suda açıldı. Teknenin motoru, bir süre sonra durdurulurken, Murat Satılmış, yüzmek için göle girdi. Tekneden uzaklaşan Satılmış, oğlu ve damadından yardım istedi. Tekneden yaklaşık 50 metre uzaklaşan Satılmış'ı kurtarmak isteyen oğlu ile damadı, motoru çalıştırmak istedi; ancak başaramadı. Bunun üzerine kıyıdakilerden yardım istendi. Kıyıdan başka tekneyle göle açılanlar, Satılmış'a ulaşmaya çalıştı. Bu sırada Satılmış, suda gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesiyle bölgeye Eğirdir Jandarma Komutanlığı bot timi, AFAD, Antalya jandarma su altı arama- kurtarma, İHH ve Gelendost jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalara rağmen dün Satılmış'ın izine rastlanamadı. Ara verilen arama- kurtarma çalışmalarına, bu sabah yeniden başlandı. Botla açılan ekipler, Murat Satılmış'a ulaşmaya çalışıyor. Aramalara, bölgedeki tekne balıkçıları da destek veriyor.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Isparta’nın Gelendost ilçesinde, dün Eğirdir Gölü'ne giren ve bir süre sonra ortadan kaybolan AK Parti'li İlçe Yöneticisi Murat Satılmış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarını sürdüren ekipler saat 18.30 sıralarında Murat Satılmış'ın cansız bedenini kıyıya çıkardı. Arama çalışmalarını Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da gelerek bölgede takip etti. Murat Satılmış’ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Protestocular Yasama Meclisini istila etti01 Temmuz 2019 Pazartesi 21:19
  • Kahreden tesadüf01 Temmuz 2019 Pazartesi 20:23
  • Yeni kriz kapıda01 Temmuz 2019 Pazartesi 19:22
  • İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:04
  • Almanya'da askeri helikopter düştü01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:02
  • Türkiye uyarmıştı: Irak'tan açıklama01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:52
  • İBB'de Metro A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
  • Fenerbahçe'nin yeni transferinin fotoğrafı sızdı01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:37
  • Ergenekon davasında karar01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:34
  • AVM'de intihar girişimi01 Temmuz 2019 Pazartesi 13:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti