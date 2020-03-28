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AK Partili isim koronavirüsü yendi, bu mesajı paylaştı

Koronavirüsü yendiğini sosyal medya hesabından duyuran eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni (51), “Tedavime izole edilmiş bir şekilde evimde devam ediyorum. Devletimizin aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” dedi.
AK Partili isim koronavirüsü yendi, bu mesajı paylaştı

Geçtiğimiz hafta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konan eski AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, bir haftalık tedavi sürecinin ardından taburcu edildi. Virüsü yendiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Yeni, vatandaşların alınan tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından taburcu edildiğini ve tedavisine izole edilmiş bir şekilde evinden devam ettiğini kaydeden Yeni, “Tüm insanlığın mücadele ettiği koronavirüs salgını, artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz, ‘bu hastalık bize bulaşmaz’ noktasında bir düşünceye sahip olmamalı. Azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın aldığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız” diye konuştu.

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