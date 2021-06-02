  • BIST 1.431
  • Altın 527,259
  • Dolar 8,5900
  • Euro 10,4901
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 12 °C
»

AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, 'Cemre' programı ve Dünya Çevre Günü nedeniyle gençler ile bir araya geldi.
AK Parti'li Karaaslan, çevreci gençlerle buluştu

AK Parti'li Karaaslan, parti genel merkezinde gerçekleşen buluşmada basın mensuplarına açıklama yaptı. Karaaslan, 81 ilden 1000 genç ile birlikte bir çevre hareketi başlattıklarını söyleyerek, "Türkiye’nin bört bir yanından gelen arkadaşlarımız var. Onlar ile birlikte bir öncülük yapmayı hedefliyoruz. Gençleri merkezine alan bu çalışmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çalışmamız merkezine ikilim değişikliğini almakta. Kovid- 19 küresel salgını, şu an dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit gibi görünse de aslında bizi bekleyen çok daha büyük bir tehlike var. Ne yazık ki bir aşısı da yok. O da ne yazık ki iklim krizi. Bugün artık her birimiz etkilerini derinden hissetmeye başlıyoruz. Yeri geliyor Türkiye’nin bir köşesinde heyelan ve seller ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir diğer köşede kuraklık ile mücadele ediyoruz. Diğer bir taraftan Marmara Denizi’ni konuşuyoruz. Dolayısıyla bizler, hem Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya koyduğumuz önemli çalışmalarla ulusal ve uluslararası projelerle hayatımıza devam ederken, aynı zamanda da yerelde güçlenmeyi hedefliyoruz. Bu güçlenmeyi de gençler ile sağlayacağız inşallah" dedi.

Gençler ile daha birçok projede bir araya geleceklerini belirten Karaaslan, "Onlara eğitimler verdik ve sertifikalarını aldılar. Çevre ahlakı, iklim değişikliği, sıfır atık, sahalarda yapacakları uygulamalar ve enerji başta olmak üzere, bu başlıklarla eğitimlerini aldılar. Değerli hocalardan sertifikalarını aldılar. Şimdi aslında onlar durgun bir suya atılmış çakıl misali. Halka halka, dalga dalga büyümeye devam edecekler. Şimdi artık sahada da aktif olacaklar" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'daki düğün salonu sahipleri, kademeli normalleşmeyle başlayan yoğunluktan memnun kaldı02 Haziran 2021 Çarşamba 16:14
  • Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a FETÖ üyeliğinden verilen 10 yıl hapis cezası onandı02 Haziran 2021 Çarşamba 16:09
  • 'Balyoz'da kumpas' davasında mütalaa açıklandı02 Haziran 2021 Çarşamba 16:07
  • Diyarbakır annelerinden Akkuş: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz02 Haziran 2021 Çarşamba 16:07
  • Restoranlarda QR kod uygulaması başlıyor02 Haziran 2021 Çarşamba 15:58
  • DAEŞ'in tekel bayisi saldırısında yeni gelişme02 Haziran 2021 Çarşamba 15:57
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü02 Haziran 2021 Çarşamba 15:16
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü02 Haziran 2021 Çarşamba 15:14
  • Bulgaristan ve Yunanistan'la yapılan aşı sertifikası anlaşması Edirneli esnafı sevindirdi02 Haziran 2021 Çarşamba 15:07
  • AB, Hırvatistan'dan geri itmelere karşı göçmenlerin temel haklarını korumasını istiyor02 Haziran 2021 Çarşamba 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti