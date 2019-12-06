AK Partili Kendirli, Kılıçdaroğlu'nun Ahilik iddiasını yalanladı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kırşehir Belediyesi’ni CHP kazandığı için Ahilik etkinliklerinin Konya’ya taşındığı” iddiası, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli tarafından yalanlandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kırşehir Belediyesi’ni CHP kazandığı için Ahilik etkinliklerinin Konya’ya taşındığı” iddiası yalanlandı. Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren AK Partili Kendirli, Ahilik kutlamalarının her yıl 81 ilde Kırşehir merkezli olarak kutlanmaya devam edeceğini söyledi.



Konya’da “Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi” adlı bir etkinlik düzenlenmesi tartışma konusu olurken, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yerel seçimlerde Kırşehir Belediyesi’ni CHP adayı kazandığı için, Ahilik etkinliklerinin Konya’ya taşındığı” iddiasında bulunmuştu. CHP liderinin bu iddiasına Konya Büyükşehir ile Esnaf Odaları Birliği’nin ardından AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli’den de sert tepki geldi.

MERKEZ KIRŞEHİR’DİR

“ Ahilik Konya’ya mı gidiyor ” söylentilerini yalanlayan Kendirli, Ahilik Haftası kutlamalarının her yıl 81 ilde Kırşehir merkezli olarak kutlandığını ve kutlanmaya devam edeceğini söyledi. Kendirli, “Ahiliğin merkezi Kırşehir’dir ve bu böyle sürüp gidecektir. Ancak merkezin Kırşehir olması ahilik kültürünün yine bu ülkenin bir baka şehrinde tanıtılması amacıyla etkinlik yapılmasına engel değildir. Aksine bu tanıtımlar programlar gereklidir, şarttır. Bu kutlamalar kapsamında da belirttiğim gibi Konya’da da bir program düzenlemiştir. Bu ahiliğin merkezinin Konya’ya taşınması değil, Ahi Evran ile Mevlana Hazretlerinin bulaşmasıdır. İki gönül erbabının, bu toprağın mayalarının bir araya getirilmesidir.”

SABOTE EDİLİYOR

“Yalan siyaseti yaparak, iktidarımıza iftira atarak siyaset yaptığını zannedenler Kırşehir’e en büyük kötülüğü yapmaktadır. Bu en hafif tabiriyle siyaset cambazlığı yaparak, halkı kandırmaktır. Ne yazık ki bu yalanlar, Kırşehirimize hizmet etmesi gereken, belediyemiz tarafından da kasıtlı olarak yayılmaktadır. Ahilikle ilgili hiçbir şey yapmayan, faaliyette bulunmayan Kırşehir Belediyesi, bunun farkına varmayıp, bunu kendine dert edinmeyip, ahilik kültürünün tanıtımı için Konya’da yapılan etkinlikleri de yalan yanlış beyanlarla sabote etmektedir.”

GELECEK YILLARDA DA DEĞİŞMEYECEK

“Bugün Ticaret Bakanlığı’nın uhdesinde sırf Ahilik ile ilgili çalışmaları yürüten bir Daire Başkanlığı mevcuttur. Ahilik Haftası kutlamaları her yıl 81 ilde Kırşehir Merkezli kutlanır. Burada yapılan kutlamalara 81 ilden esnaf ve sanatkâr temsilcileri katılır. Geçtiğimiz Eylül ayında kutladığımız Ahilik Haftası kutlamaları gibi Kırşehir’de yapılan bütün kutlamalara devlet protokolü katılır. Bakanlık bu programları bizzat yürütür. Bu 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da, daha sonra da değişmeyecek. Kırşehir ahiliğin merkezi olmaya devam edecek. Ahilik de bütün esnafa, sanatkâra, milletimize ve insanlığa birlik, beraberlik, edep ve ahlak mesajı olmaya devam edecek” diye konuştu.

Emrah Özcan/ İLKSAYFA

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