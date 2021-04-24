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AK Parti'li Kurtulmuş: Bu yalanı ortaya atanlar ve kabullenenler tarihin yüz karalarıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihinde sözde Ermeni soykırımının olmadığını belirterek, "Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır" dedi.
AK Parti'li Kurtulmuş: Bu yalanı ortaya atanlar ve kabullenenler tarihin yüz karalarıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sözde Ermeni soykırımı tartışmalarıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu. Tarihsel gerçeklerin politik beklentiler uğruna yalanlarla değiştirilemeyeceğini bildiren Kurtulmuş, "Bizim şanlı tarihimizde Ermeni soykırımı yoktur ve asla olmamıştır. Hiçbir somut veri ve bilgiye dayanmayan bu yalanı ortaya atanlar ve bunu kabullenenler tarihin yüz karalarıdır. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesi'ndeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ, KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI HATIRLATTI

Ermeni lobilerine yaranılabilmek için Türkiye'ye iftira atıldığını belirten Kurtulmuş, "Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, üzerine oturdukları toprakların gerçek sahipleri olan Kızılderilileri tek tek yok ettiklerini ve büyük bir soykırımdan geçirerek bugünkü Amerika'yı nasıl kurduklarını hatırlatırız. Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Ermeni terör örgütü ASALA'nın diplomatlarımıza karşı saldırılarına ABD'de Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar'ı 1973'te şehit ederek başladığını hatırlatırız" dedi.

Türkiye'nin sözde Ermeni soykırımı safsatasını asla kabul etmediğini kaydeden Kurtulmuş, "Tarihle yüzleşmek istemeyen, politik hesaplaşmalarla hakikate müdahale etmeye çalışanların kirli oyunlarını aziz milletimiz bozmaya ve gerçekleri her zaman olduğu gibi gün yüzüne çıkarmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu.

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