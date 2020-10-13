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AK Parti'li Kurtulmuş: Yerel medyanın bizim yanımızda ayrı bir yeri var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Anadolu'nun dört bir yanında yayın yapan yerel medyanın bizim yanımızda ayrı bir yeri var" dedi.
AK Parti'li Kurtulmuş: Yerel medyanın bizim yanımızda ayrı bir yeri var

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Anadolu Yayıncılar Derneği üyesi yerel medya temsilcileriyle AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Toplantıda tüm dünyayı saran koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan ekonomik daralmanın yerel medya üzerindeki finansal etkileri, sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan ile AYD üyesi ve uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanalı temsilcilerinin katıldığı toplantıda sektörün sorunları masaya yatırıldı.

'YEREL YAYINCILARIN YANINDA OLDUK'

Toplantıda konuşan Kurtulmuş, "Anadolu’nun dört bir yanında yayın yapan yerel medyanın bizim yanımızda ayrı bir yeri var. Türkiye'nin her zaman demokrasinin gelişmesinde, yerel taleplerin Türkiye siyasetine yansımasında, halkın sesinin siyaset tarafından duyulmasında çok önemli katkıları olan kuruluşlardır yerel medya. 15 Temmuz gibi birçok ulusal konuda yerel medya halkın iradesinde Türkiye’nin seçilmiş yöneticilerinin işlerini yapmasından yana, demokrasiden yana tavrını ortaya koymuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere her zaman yerel yayıncıların yanında olduk. Taleplerinizin çözümleri için hassasiyetle üzerinde durduk. Bundan sonra da durmaya elimizden geldiği kadarıyla devam edeceğiz" dedi.

Toplantı sonunda Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, taleplerini içeren bir dosyayı Kurtulmuş ve Ünal'a takdim etti.

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