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AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kurda yaşanan büyük düşüşün ardından dikkat çeken bir yorum yaptı.
AK Partili Mahir Ünal'dan döviz kuru açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından kur oynaklığına karşı 10 maddelik tedbirleri açıkladı. Türk Lirası mevduatına kur farkı ayarı hamlesine piyasaların olumlu tepki vermesinden sonra dolar TL karşısında ciddi bir değer kaybetti. Bu gelişmelerin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"HER TÜRLÜ SORUNUN ÜSTESİNDEN GELDİK, YİNE GELECEĞİZ"

Kurdaki gelişmelerin psikolojik olduğunu söyleyen Mahir Ünal, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasındaki müjdeleri, aziz milletimize hayırlı olsun. Bu akşam bir kez daha, kurda yaşanan gelişmelerin ne denli psikolojik olduğuna şahit olduk. Milletimiz müsterih olsun, 19 yıllık tecrübemizle her türlü sorunun üstesinden el birliği içerisinde gelmeyi başardık, yine başaracağız." ifadelerini kullandı.

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