AK Parti’li meclis üyesi "peşkeş" iddialarına sert cevap verdi

ABB Meclisi’nde konuşan AK Parti’li meclis üyesi Mehmet Emin Ayaz, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin YDA firmasına peşkeş çekildiği iddialarına cevap verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Aralık ayı olağan toplantısının son oturumu Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal'ın başkanlığında önceki akşam gerçekleştirildi.

MİMARLAR ODASI’NIN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Meclis toplantısında konuşan AK Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Ayaz, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı tarafından Atatürk Orman Çiftliği arazisinin YDA firmasına peşkeş çekildiği iddialarına cevap verdi. Ayaz, Söğütözü’ndeki eski Demirkafes olarak bilinen arazinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu ve kamu yararı gözetilerek 8. kez yapılan imar planı değişikliğinin AK Parti ve İYİ Partili üyelerin oylarıyla geçtiğini hatırlattı.

“EĞER ÇEKTİKSE BÜYÜKŞEHİRE PEŞKEŞ ÇEKTİK”

CHP’li üyelerin konuyu anlamadığı için imar planı değişikliğine ret oyu verdiklerini düşündüğünü kaydeden Ayaz “Sayın Tezcan Karakuş Candan ‘YDA’ya peşkeş çektiniz’ diyorsunuz. Bu arsa kimin? Bütün Meclis üyesi arkadaşlarımın dikkatini çekiyorum. Bu YDA dediğiniz arsa Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin. Bu arsanın yeni imar planını bize kim teklif etti? Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki; kanunen mahkemenin bozmuş olduğu kararları getirmek zorunda bu doğru ama yeni imar planını yaparak teklif eden bize Ankara Büyükşehir Belediyesi. Yani biz Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin teklifini onayladık. Eğer peşkeş çekilmişse Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne peşkeş çektik. Biz çektik CHP ret dedi. Neden savcılığa suç duyurusunda Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında da bulunmadınız. Çünkü bu plan teklifi değişikliğini yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bize sunmuş olduğu teklifi ya kabul edecektik ya reddedecektik. Ancak AK Parti, İYİ Partili üyeler kamu yararını gözeterek, bakın arkadaşlar burası belediyenin malı YDA diye bir şey yok önümüzde. Belediyenin arsası plansız kalmasın ve Büyükşehir Belediyesi tazminatla karşı karşıya kalmasın diye bu teklife AK Parti ve İYİ Parti ‘evet’ dedi. CHP’lilerin konuyu tam kavrayamadığını düşünüyorum. Kavrayamadıkları için kendi getirmiş oldukları plana yani belediyenin sunmuş olduğu plana ret oyu verdiler. Halen daha anlamış olduklarını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZİ SİZ Mİ YARGILAYACAKSINIZ?”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan’ın YDA Center arazisiyle ilgili 8. kez plan değişikliğinde bulunan ABB Meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasını eleştiren Ayaz, “Sayın Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan Hanıma soruyorum. Birinci plan iptal oldu, savcılık yok. İkinci plan iptal oldu, savcılık yok. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci planlar iptal oldu ama Candan Hanımın bir türlü savcılık aklına gelmedi. Şimdi 8. plan iptal oldu savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aslında siz de biliyorsunuz belediye meclis kararları idari yargı mahkemelerinin denetimine açıktır, savcıların değil. ‘Yargılanacaksınız’ diyor bizi siz mi yargılayacaksınız? Hem hakim hem savcı mısınız? Eğer yargılayacaksa biz Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine kendimizi teslim etmeye hazırız siz hazır mısınız?” diye konuştu.

BİZ DE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

İmar planı değişikliğine hayır oyu veren CHP ve MHP’li meclis üyelerini de eleştiren Ayaz, “Yıkıcı olmayın arkadaşlar yapıcı olun çünkü burası kamunun malı” dedi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı hakkında AK Parti grubu olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıklayan Ayaz, şunları söyledi: “İmar planı değişikliğini savcılığa verecek kadar öfkelenen mimarlar odası başkanı neden 4 Kasım 2020 tarihinde askıya çıkan ve orada 30 gün süre ile bekleyen imar planına itiraz etmedi? Bu manidardır bunu açıklaması lazım. Eğer itiraz etmiş olsaydı bu beğenmediği imar planı henüz kesinleşmemiş sayılırdı. Bu planın kesinleşmesini siz sağladınız. Neden kendiniz hakkında suç duyurusunda bulunmuyorsunuz? O bulunmasa da biz suç duyurusunda bulunacağız. Meclis üyelerinin iradesini baskı altına almak kimsenin hakkı da değildir haddi de değildir.”

“MİMARLAR ODASI BİZE DE YAPIYOR”

CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ise ‘hayır’ oyu verdikleri imar planıyla ilgili şöyle konuştu: “8. kez iptal olmuş, ABB Meclisi’ne gelmiş bir konu. Bir konu neden 8. kez iptal olup, neden 8 kez meclise gelir? Demek ki burada bir sıkıntı var hepimizin bunu bilmesi lazım. Bizim Yenimahalle Belediyesi’nde yapmış olduğumuz bir ihale var, Burada Mimarlar Odası’nın davası var. Hepimize suç duyurusunda bulundular. Onu bize de yapıyorlar. Ama bir konu 8 kez meclise geliyorsa bunu da düşünmek lazım. Mansur Başkan buraya teklifle geldi, gelen her teklif burada olumlu bakılacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz, geçmiş dönemde de var. Bunu sunmak zorunda başkanlık. Sunar ama burada meclis, meclis grupları, komisyonlar değerlendirir olumlu ya da olumsuz karar verir. CHP olarak biz bu karara hayır oyu kullandık.”

MİMARLAR ODASI 1550 KONUT VERECEK Mİ?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de YDA binasının bulunduğu alanda Atatürk Orman Çiftliği arazisinin olmadığını açıklayarak şunları kaydetti: “Mimarlar Odamızın, kurulma amacı doğrudur kamu yararınadır. Ama bakıyorsunuz hep kamunun yerlerine dava açıyor. Büyükşehir, Ulus meydan projesi yapacak dava açıyor, Yenimahalle Adnan Kahveci Parkı’na dava açıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dava açıyor. Önüne gelen yere dava açıyor. Gelsin belediyeyi de o yönetsin arkadaşlar! Yani açtıkları davalar doğrudur ama bazılarını gözden geçirmeleri lazım. İYİ Parti grubu adına biz ‘evet’ oyu verdik. Hep şunu konuşuyoruz, rant olmuş öyle olmuş böyle olmuş. Bu arsa belediyenin arsası. Bir ihale karşılığı Mamak Kentsel Dönüşümde 1550 daire 60 dükkan çarşı olmak üzere bir ihale yapılmış, bu firmada kalmış. Şu an Mamak Kentsel Dönüşümde 1550 aile burada oturuyor 7 bin nüfus yapar. Kim yaptı bunu? YDA yaptı belediyeye teslim edildi kura çekildi vatandaşa verildi. Karşılığında 60 dükkan yapıldı o da Siteler esnafına verildi. Netice itibariyle de kendisi bir yer yapmış buna iyi dersiniz, kötü dersiniz. Mimarlar Odası, ‘Atatürk Orman Çiftliği’nin yerini verdiler’ diyor. Orada Atatürk Orman Çiftliği’nin bir metre yeri yok. Bizi savcılığa vermiş istediği yere versin. Şimdi dava açılsa da 1550 konuta tebligat gitse Mimarlar Odası 1550 konut verecek mi acaba? Burada bir bina yapılmış ve teslimatı da bitmiş bunu daha da uzatmanın anlamı yok.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-