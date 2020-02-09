  • BIST 121.015
  • Altın 302,350
  • Dolar 6,0253
  • Euro 6,5959
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -8 °C
»

AK Partili Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kaza geçirdi

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ile Antalya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Menderes Türel ve Samsun Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz yaralandı.
AK Partili Mehmet Özhaseki, Menderes Türel ve Yusuf Ziya Yılmaz kaza geçirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin burnunun kırıldığı trafik kazasında, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz hafif yaralandı. Özhaseki, Türel ve Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç, Serik Devlet Su İşleri mevkisinde, otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan Özhaseki, Türel ve Yılmaz, Serik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yaptığı açıklamada, Mehmet Özhaseki'nin kazada burnunun kırıldığını belirtti.

Türel, "Çok şükür hiçbirimizde bir şey yok. Sadece Mehmet Bey'in burnu kırıldı. Şu anda da Serik Devlet Hastanesinden ambulansla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gidiyoruz." dedi. Menderes Türel, kendisinin ve Yusuf Ziya Yılmaz'ın ise sağlık durumunun iyi olduğunu, tedbiren hastaneye geçtiklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 37 bin 559'a çıktı09 Şubat 2020 Pazar 16:54
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulundan veri ihlallerine 14 milyon lira ceza09 Şubat 2020 Pazar 16:39
  • Köy nüfusundaki azalış 5 yılda 200 bini aştı09 Şubat 2020 Pazar 16:01
  • Karadeniz'de okullara kar tatili09 Şubat 2020 Pazar 14:33
  • Uzlaştırıcıya en az 436 lira ücret09 Şubat 2020 Pazar 13:12
  • Deprem uzmanlarından 'Afet kanunu yenilensin' önerisi09 Şubat 2020 Pazar 11:50
  • Seracılar don nöbetinde09 Şubat 2020 Pazar 10:20
  • Çin’de yeni koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812’e çıktı09 Şubat 2020 Pazar 10:14
  • Mağaza açılışında indirim izdihamı09 Şubat 2020 Pazar 10:08
  • Art arda iki aracın kayarak kalabalığa daldığı anlar kamerada09 Şubat 2020 Pazar 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti