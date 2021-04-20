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AK Partili Metin Külünk'ten hobi bahçesi adımı

Yıkımla karşı karşıya olan hobi bahçesi sahiplerinin tepkileri, iktidar partisinde yankı buldu. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk hobi bahçesi sahiplerini temsilen Toplum Bahçeleri Derneği yetkilileriyle biraraya geldi. 
AK Partili Metin Külünk'ten hobi bahçesi adımı

Yıkımla karşı karşıya olan hobi bahçesi sahiplerinin tepkileri, iktidar partisinde yankı buldu. AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk hobi bahçesi sahiplerini temsilen Toplum Bahçeleri Derneği yetkilileriyle biraraya geldi. 

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk, görüşmeye ilişkin twitter hesabından yaptığı açıklamada, hobi bahçesi sahiplerinin sorunlarını dinlediklerini belirterek, “Birlikte çözüm nasıl olabilir istişaresinde bulunduk” dedi. 

Bu arada, hobi bahçesi sahiplerince kurulmuş olan Toplum Bahçeleri Derneği yetkililerinin, görüşmede, hobi bahçeleriyle ilgili genel bir rapor sundukları öğrenildi.

Dernek yetkililerinin hobi bahçelerinin bir ihtiyaç olduğunu anlattıkları, çözümün yıkım olmadığını, bir orta yol bulunabileceğini belirterek, bu hususta önerilerde bulunduğu ifade edildi.

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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