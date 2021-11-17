  • BIST 1.695,620
  • Altın 621,05
  • Dolar 10,3930
  • Euro 11,7563
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 1 °C
»

AK Partili Milletvekilinden gençlere göz muayenesi

AK Parti Antalya Milletvekili ve MKYK Üyesi Tuba Vural Çokal, gençlere göz muayenesi yaptı
AK Partili Milletvekilinden gençlere göz muayenesi

Antalya Elmalılı Hamdi Yazır KYK yurdunu ziyaret eden Çokal, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan gezici göz tarama aracıyla öğrencileri muayene ederek göz sağlığının önemini vurguladı.

fe740732-ffba-4a3e-9f6c-966228728a45.jpg

Pandemi sürecinde gençlerin sürekli bilişim ortamında kaldığını bu yüzden de gözlerde bozulmaların meydana gelebildiğini söyleyen Çokal, “Bu kez önlüğümüzü geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için giymiş olduk. Pandemi döneminde gençlerimiz uzun süre boyunca uzaktan eğitim nedeniyle göz sağlığında önemli rol oynayan telefon, tablet ve bilgisayarın etkisine maruz kaldı. Vizelerin başladığı şu sıralarda gençlerimiz tamamen derslere odaklanmış durumdalar. Bu yüzden göz taraması kaçınılmazdı. Biz de mobil aracımızı aldık ve gençlerimizi muayene ettik. Onların daha başarılı olması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğumuzu gösterdik. Yeter ki onlar çalışsınlar. Gençlerimizin her zaman yanındayız” dedi.

2658 KİŞİLİK YURT AÇILIYOR 

Aynı zamanda yapımı devam eden yurtları da inceleyen Çokal, “Elmalı Hamdi Yazır Erkek Yurdu 1526 kişilik, şu an gençlerimize hizmet veriyor. Yapım aşamasında olan Bezm-i Alem Valide Sultan Erkek Yurdu ise 2658 erkek öğrencimize hizmet verecek şekilde tasarlandı. Yapımı hızla devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Ayrıca gençlerimizin derslerine rahat çalışabileceği şekilde dizayn edilmiş çalışma odaları, sosyal aktivitelerine imkan sağlayacak, fuaye alanı, konferans salonu da mevcut. Önümüzdeki günlerde tamamlanıp o da gençlerimizin hizmetine sunulacak.” İfadelerine kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yenimahalle Belediyesi’nden Ağaçlara Kış Bakımı17 Kasım 2021 Çarşamba 00:05
  • Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi17 Kasım 2021 Çarşamba 00:04
  • Höşmerimler Kızılcahamam'da Yarışacak17 Kasım 2021 Çarşamba 00:03
  • Keçiören Belediyesi’nden Asfalt atağı17 Kasım 2021 Çarşamba 00:02
  • Başak Cengiz’in İsmi Altındağ’da Yaşatılacak17 Kasım 2021 Çarşamba 00:01
  • Kusunlar Mahalle Konağı Açılıyor16 Kasım 2021 Salı 00:07
  • Keçiören Belediyesi’nden Diyabet Farkındalığı16 Kasım 2021 Salı 00:06
  • Mamak’tan Eğitime Tam Destek 16 Kasım 2021 Salı 00:05
  • Geleceğin Şampiyonları Yetişiyor16 Kasım 2021 Salı 00:04
  • BELPA Buz Pateni Tesisi Yenilenerek Açılacak16 Kasım 2021 Salı 00:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti