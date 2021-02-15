AK Parti'li Özhaseki: Çukur eylemlerinden sonra 30 bin ev yaptık

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teröre tepki göstererek, ''Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 bin den fazla ev yaptık. "dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Aksaray İl Başkanlığı kongresine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin Rize'deki kongresinden video konferansla katılıp partililerini selamladı. Mehmet Özhaseki, kongrede yaptığı konuşmada terör olaylarına tepki gösterdi. Özhaseki, "2013'te 4 ağacı bahane ederek Gezi olayları başlattılar. Gezi olayları başladığında Türkiye'de faiz yüzde 5'e düşmüştü. Çok büyük yatırımlar yapıyorduk. Kalkınma hızımız dünyada ilk 3 içindeydi. O ağaçlar yüzünden başlatılan hareket sonrasında birçok kötülüklerin kapısını açmış oldu. 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi" diye konuştu.

Özhaseki, "Doğuda başlattıkları çukur eylemleri, döneminde o bölgelerde görev yaptım. Bir yılda 30 bin den fazla ev yaptık.13 kardeşimizi katleden namussuzlar, vatandaşlara bu evlere girmeyeceksiniz" dedi. Tek liste ile yapılan seçimde, mevcut başkan Hüseyin Altınsoy, yeniden AK Parti Aksaray İl Başkanlığına seçildi.