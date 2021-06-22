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AK Parti'li Özkan'dan 'MKEK' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ile ilgili yapılacak reform, Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır" dedi.
AK Parti'li Özkan'dan 'MKEK' açıklaması

AK Parti’li Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, görüşmelerine başlanacak olan Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifinin ayrıntılarını anlattı. Teklifin bu hafta Genel Kurul’da yasalaşacağını söyleyen Özkan, Meclis'in çalışma takvimine ilişkin de, "Parlamentonun yoğun bir gündemi var. Yasal düzenlemelerle ilgili takvim devam ediyor. RTÜK'e üye seçimi, 4'üncü Yargı Paketi, Plan ve Bütçe Komisyonu’nu ilgilendiren 30 maddelik kanun teklifi, turizm ajansıyla ilgili kanun teklifini Genel Kurul gündemine taşıyacağız. Hayvan Haklarını Koruma Kanun Teklifini de tatil öncesi komisyonda görüşmeyi planlıyoruz. Bu düzenlemeler tamamlanırsa Meclis en erken 15 Temmuz'da çalışmalarına ara verecek, tamamlanamazsa Meclisin bir müddet daha çalışabileceğini öngörüyoruz" dedi.

'ONLAR RAHATSIZ OLMAYA DEVAM ETSİNLER'

Özkan, CHP'nin MKEK'in anonim şirkete dönüştürülmesini öngören kanun teklifine yönelik tepkisi üzerine, şunları kaydetti:

"Bay Kemal, sürekli Türkiye'nin destan yazan silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisiyle donatılmasına karşı çıkıyor. MKEK ile ilgili yapılacak reform, Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır. MKEK'in daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretimini sağlayacaktır. Onlar rahatsız olmaya devam etsinler, biz güçlü Türkiye idealine ulaşmaya, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz."

Özkan ayrıca, çete ev mafyalara karşı etkin mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İşte bugün çete elebaşısının bir yayın organının kurulmasına vesile olduğu iddialarını duyuyorsunuz. Bunun arkasında ne var ne yok elbette yargısal makamlar bakar" ifadesini kullandı.

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