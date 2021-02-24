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AK Parti'li Sarıeroğlu: Siz önce teröre 'terör' deyin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, muhalefeti eleştirerek, "Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, 'PKK terör örgütüdür' deyin" dedi.
AK Parti'li Sarıeroğlu: Siz önce teröre 'terör' deyin

AK Parti Bolu İl Başkanlığı kongresi 17 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı. Pandemi tedbirleri altında gerçekleştirilen kongrede Suat Güner tek liste ile aday oldu. AK Parti Genel Başkan yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yatırımlarla dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alacağını belirterek, "Türkiye, inanın hızına yetişilemeyecek duruma geldi. Şu pandemi dönemini de Allah'ın izniyle atlatalım. Daha hızlı yatırımlarla, daha büyük işlerle dünyanın en güçlü ülkelerinden birinci ligin ilk sırasındaki ülkelerinden biri haline Cumhurbaşkanımızla birlikte getireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar, nasıl engeller önümüze koyarlarsa koysunlar bunu başaracağız. 19 yıldır Cumhurbaşkanımızı engelleyemediler. AK Parti kadrolarının çalışmalarını engelleyemediler. Şu anda bu yaşadığımız süreçte bütün dertleri. Kılıçdaroğlu konuştuğunda icraattan bahsediyor mu? Hayır. En ufak bir projeden bahsediyorlar mı? Hayır. AK Parti şunu yapamadı diyemiyorlar. Tek yaptıkları yalan, iftira ve karalama. Ben bir kadın siyasetçi olarak içinden geçtiğimiz bu dönemde ana muhalefet partisinin kadrolarının kullanmış oldukları bu kirli dilden dolayı çok rahatsız olduğumu ifade ediyorum" dedi.

‘SİZ ÖNCE TERÖRE TERÖR DEYİN’

Gara şehitlerini de anan Sarıeroğlu, "Gara şunu da ortaya çıkardı. Tüm oyun içerisinde olanların maskelerini de düşürdü. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik utanmadan, sıkılmadan, terörle bunca yıldır yapmış olduğu kararlı mücadeleyi bugüne kadar görmezden gelerek laf etmeye kalkıyorlar. Haddinize değil. Siz önce ağzınız dolu dolu terör örgütü PKK diyeceksiniz. Sivil ve milli savunma sanayimizle ilgili geldiğimiz aşama, İHA’larımız, SİHA’larımız, kendi silahlarımız, tanklarımız, helikopterlerimizle terörle mücadelemiz kararlı şekilde devam ediyor. Siz önce teröre terör deyin, yürekten samimiyetle bir kınayın, 'PKK terör örgütüdür' deyin. Öyle kapılar arkasında anayasa görüşmeleri yaptığınız, milletin önünde yapamadığınız ama hepimizin bal gibi bildiği iş birliklerini yine gizlemek için yalanlarla, dolanlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza saldıramazsınız" diye konuştu.

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