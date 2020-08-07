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AK Parti'li Turan, Çanakkale'de 'üyelik' kampanyası başlattı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili ve Bülent Turan, kentin tüm ilçelerinde eş zamanlı üyelik kampanyası başlattı.
AK Parti'li Turan, Çanakkale'de 'üyelik' kampanyası başlattı

Vatandaşlarla ve teşkilatla bir araya gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, kent genelinde eş zamanlı olarak başlatılan üyelik kampanyasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül seferberliği mücadelesinde en önemli adımlardan birisi olduğunu söyledi. AK Parti'nin bir birikimin, bir geleneğin partisi olduğunu belirten Turan, "AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin teveccühü, milyonların duası ve yılmaz dava insanlarının mücadelesi ile yükseldi. 10 milyonu aşkın üyemizle Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Teşkilatlarımız, üyelerimiz; partimizin belkemiğidir, sahadaki en büyük gücümüzdür. AK Parti'ye üye olmak demek, 'tribünleri doldurmak' demek değildir. AK Parti'ye üye olmak demek, ülkemizin tarihi yürüyüşünde 'ben de varım' demektir. AK Parti'ye üye olmak demek, milletimizin ve ülkemizin hedefleriyle buluşmasında aksiyon almak, bu kutlu davayı sırtlamak demektir. AK Parti'ye üye olmak; mazluma ses olmak, zalime dur demektir. Bu yüzden çok güzel bir aileyiz. Bu yüzden çok büyük bir aileyiz" diye konuştu.

15 bin yeni üye beklediklerini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"AK Noktalar; Partimize sevgisi ve aidiyeti bulunan, oy veren; fakat üye olmak için imkan bulamayanların üye olması için bir fırsat. Partimize katılacak hemşehrilerimizle teşkilat yapımız daha güçlü bir hale gelecek, hep birlikte önemli hizmetlere öncü olacağız. Sadece üye olmak isteyen değil, üye olmak istemeyen hemşehrilerimiz de buyursunlar, hasbihal edelim. Türkiye geneli 10 milyon üyemizin yanında 1 milyon yeni üye hedefimiz var. Çanakkale geneli 60 bin üyemizin yanında ise 15 bin yeni üye hedefiyle üye kampanyamızı başlatıyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Biliyorsunuz 14 Ağustos AK Parti’mizin kuruluş yıl dönümü; AK Parti’miz 19 yaşında.  Liderinle, milletinle nice yaşlara diyoruz. Sevdamız belli, vizyonumuz belli."

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