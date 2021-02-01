AK Parti'li Turan: CHP'li yöneticilerin ifadeleri, siyasi nezaketsizlik

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "CHP'li yöneticilerin 3 milletvekilinin saray operasyonu sonucuyla istifa etiklerini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik. " dedi.

AK Partili Turan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CHP yöneticilerinin, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifa etmesine ilişkin iddialarına yanıt veren Turan, "CHP'den üç milletvekilinin istifa etmesinden sonra bu konunun parti iç meselesi olduğunu değerlendirmiştik, kendi arkadaşlarımızla. Ancak, CHP'li yöneticilerin 3 milletvekilinin saray operasyonu sonucuyla istifa etiklerini ifade etmeleri, durduk yerde böyle bir ithamda bulunmaları tam bir siyasi nezaketsizlik. Tam bir siyasi zeka yoksunluğu olarak tanımlanacak bir acizliktir" dedi.

'TOPLUMA UMUT VEREN BİR PARTİ HALİNE GELMEDİĞİNİ GÖSTERİYOR'

Turan, ana muhalefet partisinin istifalarla gündeme geldiğini söyleyerek, "Türkiye'de maalesef ana muhalefet partisinin sürekli sorunlarla, istifalarla gündeme gelmesini tam bir ibretlik tablosu olarak değerlendiriyoruz. Dün Muharrem İnce'nin istifa açıklamaları, Öztürk Yılmaz'ın istifası ve son olarak üç milletvekilinin istifası, yine anketlerin sonucu, CHP'yi bırakın iktidar, ana muhalefet partisi olmayı bile hak etmediğini, topluma umut veren bir parti haline gelmediğini gösteriyor" diye konuştu.

'İNSAN DAHA GERÇEKÇİ ANALİZ YAPAR'

Turan, istifa eden üç milletvekilinden Mehmet Ali Çelebi'nin istifa gerekçelerine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, "Soruyorum bu iddialar içerisinde sarayla irtibatlı olan neresi var. İnsan daha gerçekçi analiz yapar. Hatta vekillerini ikna eder, istifalarını engellemeye çalışır. Ama bunlar vekillerinin iddialarını anlamak yerine, istifaları engellemek yerine, tam tersine sorunu güya saray diye itham ettikleri, bu milletin evi diye düşündüğümüz, bu milletin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisinin atıfla yürütmeleri tam bir acziyetlik örneği. Üç vekilin istifası sarayın talimatıyla olmuşsa, o zaman sormak isterim. Son üç ay içinde 50 civarında taciz iddiasına, CHP'liler yine 'saray operasyonu' mu diyecekler. Yalova'da 350 partili istifa etti, bunu da saray mı organize etti. Yolsuzluktan alınan belediye başkanlarını saray mı atadı. Daha da ötesi; kasetle genel başkan olup, 11 yılda 10 seçim kaybedip hala istifayı düşünmemek buda mı sarayın operasyonu" ifadesini kullandı.

'AİHM'NİN KARARI İLE DEMİRTAŞ'IN ŞU ANKİ TUTUKLULUK KARARI FARKLI'

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Turan, Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in, Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin sözlerinin sorulması üzerine, "Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarında yaptığı çağrıyla bu milletin yüzlerce evladının canına mal olduğunu biliyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. AİHM Demirtaş ile ilgili kararında 'terörist değildir' demiyor. 'Demirtaş beraat etsin' demiyor. AİHM'nin usule ilişkin bazı itirazları var. Buna ilişkin kararları Türkiye'nin kendi yargısı verecektir. Tabii ki gereğini yapacağız ama Demirtaş hakkında AİHM'in iddia konusu ile şu anki tutukluk konusu bambaşka. AİHM'in itiraz ettiği karar ile Demirtaş'ın tutuklu olduğu konular birbirinden farklı" değerlendirmesinde bulundu.