  • BIST 1.359,550
  • Altın 495,76
  • Dolar 8,5630
  • Euro 10,0900
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 24 °C
»

AK Parti'li Turan: 'Göçmene 10 katına su satacağım' diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bolu Belediye Başkanı CHP’li Tanju Özcan’ın yaptığı açıklamaları eleştirdi.
AK Parti'li Turan: 'Göçmene 10 katına su satacağım' diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesinde toplu açılış ve doğalgaz hizmet alma törenine katıldı. Törende, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, AKSA Doğalgaz Çanakkale Bölge Müdürü Çağdaş Adıbelli ile vatandaşlar hazır bulundu. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Programda konuşan AK Parti'li Bülent Turan, Bolu’da bulunan göçmenlerin su ve katı atık bedellerini 10 kat arttıracağını söyleyen CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’a eleştirilerde bulunarak, “Bir belediye başkanı bizim burada 10 tane açılış planlarken bir başka ilin belediye başkanı da göçmenlere suyu 10 katına satacağım diye açıklama yaptı. Değerli arkadaşlar, insanlığın temel ihtiyaçları cezalandırma konusu olamaz. Bu ahlaka aykırıdır. Biz Çanakkale Savaşı'nda, hatıralardan biliriz ki; savaşırken düşmana ara verip su ikram eden bir milletiz. Savaşa ara verip ekmeği olmayan düşmana ekmek veren, karşılığında su alan bir milletiz. Göçmene, garibana 10 kat su satacağım diyecek kadar aciz olan bir millet olmadık, olmayacağız. Kamu hizmeti etnik kökene göre yapılamaz. Kamu hizmetini etnik kökene göre yaparsanız, bu insanlığa da aykırıdır, Müslümanlığa da aykırıdır. Ama Anayasaya aykırıdır. Mutlaka bunun bedeli olur. Kaldı ki o açıklamayı yapan Belediye Başkanı bir yıldan beri evinde kaçak bir mülteciyi çalıştırdığını öğrenmiş olduk. Bu ne samimiyetsizlik. Bu nasıl sosyal demokrasi anlayışı. Baştan aşağı yalan, yanlış samimiyetsiz bir yaklaşım. Ama bunların hepsi milletin gözü önünde oluyor. Hepsinin de karşılığı olacak diye düşünüyorum” dedi.

​AK Parti'li Bülent Turan, konuşmasının ardından beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte kurdele keserek beldede yapılan birçok yatırımın açılışını yaptı. Ardından doğalgaz hizmete alma işlemi gerçekleştirilip, meşale yakıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vaka sayılarında korkutan artış: 4 ayın rekorunu kırdılar27 Temmuz 2021 Salı 16:28
  • IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu27 Temmuz 2021 Salı 16:19
  • Silahla vurulan ayı gölde boğuldu27 Temmuz 2021 Salı 16:15
  • Denizli'de camiyi boyayla tahrip ettiler27 Temmuz 2021 Salı 16:10
  • Havalimanlarında unutulan eşyalar satışa çıkarıldı 27 Temmuz 2021 Salı 15:57
  • Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nda geçiş rekoru kırıldı27 Temmuz 2021 Salı 15:56
  • Kamboçya Hindistan'dan ithal edilen etlerde yeni tip koronavirüs tespit etti27 Temmuz 2021 Salı 15:48
  • Altun'dan AB'ye sert 'başörtüsü' tepkisi27 Temmuz 2021 Salı 15:44
  • Polis Arama Kurtarma ekiplerinin ilk görev yeri Artvin oldu27 Temmuz 2021 Salı 15:16
  • Şehit Uzman Çavuş Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı27 Temmuz 2021 Salı 15:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti