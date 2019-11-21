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AK Parti'li Turan'dan net cevap: Yalnızca acıyarak gülüyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de gündemi Türkiye'dir, millettir. Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz" dedi.
AK Parti'li Turan'dan net cevap: Yalnızca acıyarak gülüyoruz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü" iddiasına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de gündemi Türkiye'dir, millettir. Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz." dedi.

Turan, AA muhabirine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'CHP'li bir siyasetçiyle görüştüğü ve aralarında bu kişinin CHP Genel Başkanı olması yönünde bir diyalog geçtiği" iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.            

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da AK Parti'nin de gündemi Türkiye'dir, millettir. Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz." diyen Turan, CHP'nin, son dönemde yaşadığı eksen kaymasıyla adeta yönetilemez hale geldiğinin herkes tarafından görüldüğünü dile getirdi.     

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Devleti yönetmek, CHP'yi yönetmekten çok daha kolaydır." sözünün, CHP içinde yaşanan güç mücadelesinin bir anlamda itirafı olduğunu ifade eden Turan, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendinden başka kimseye güvenmediği kanaatindeyim. Bir genel başkana yakışan 'Böyle bir görüşme olmaz, tüm CHP'lilere kefilim.' demekti. Kılıçdaroğlu'nun, iktidar kavgasına Cumhurbaşkanımızı alet etme niyeti, düştüğü hazin tabloyu gösteriyor." şeklinde konuştu.     

Operasyonla gelenlerin, operasyonla gönderilme korkusu taşıdığını belirten Bülent Turan, şunları kaydetti:     

"CHP'yi HDP'leştiren Kılıçdaroğlu, genel başkanlığı kaybedeceğini düşünüyor olmalı ki kendince ön hazırlık yapıyor. Tüm muhtemel rakiplerine şimdiden, böyle bir iftirayla 'Koltuğum için yapamayacağım yok.' mesajını veriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na, koltuğunu muhafaza etmek adına böyle ucuz konulara tevessül etmek yerine, CHP'yi savunduğu değerlerle yeniden buluşturmaya gayret etmesini, PKK'lı teröristlerin silahlarını bagajlarında taşıyan bir partinin gölgesine teslim olmak yerine Atatürk'ün kurduğu partinin felsefesine dönmeyi tavsiye ediyoruz."     

Yedi Gündem

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