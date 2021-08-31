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AK Partili Usta, evi yanan Tan ailesini ziyaret etti

Mersin’deki orman yangınlarında zarar gören alanları ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindeki heyet, orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen, çeyizi yanan Fatma Tan ve ailesini de ziyaret etti.
AK Partili Usta, evi yanan Tan ailesini ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Aydıncık ve Silifke ilçesindeki orman yangınlarında zarar gören alanlarda incelemede bulundu, yangından etkilenen vatandaşlarla görüştü. Yangında evleri zarar gören vatandaşları ziyaret eden Usta, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşların taleplerini dinleyen Usta, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Usta, Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi'nde çıkan orman yangınında evi kullanılamaz hale gelen ve çeyizi yanan Fatma Tan (24) ve ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, genç kızın ailesi ile birlikte yaşadığı evi ziyaret ederek, aile ve akrabaları ile sohbet etti. Usta, Tan ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, ziyareti sonlandırdı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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