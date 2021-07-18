AK Parti'li Yavuz: Kılıçdaroğlu asla aday olmayacak

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimin zamanında yapılacağını belirterek, "Çok net bir şekilde bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan. Aynı netlik Millet İttifakı’nda yok ve hiçbir zaman olmayacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Muhalefetin erken seçim iddialarını değerlendiren Yavuz, "Muhalefet hep seçimden sonra erken seçimi seslendirmiş. Hep 'erken seçim yapalım' diye yaygara koparmış. Bu sefer de böyle oluyor değişen bir şey yok. Zaten Türkiye'de her şey değişti; ama muhalefet yapma biçimi hiç değişmedi. Yani bugüne kadar 20 yıldır girilen bütün seçimleri kaybeden bir muhalefet var. Özellikle CHP’yi kastederek söylüyorum. Her seferinde seçimi kaybetmiş Muharrem İnce'nin dediği gibi ‘yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş’ ama buna rağmen CHP yine ‘erken seçim’ demiş de demiş, demiş de demiş. Peki erken seçimin şartları var mı Türkiye'de? Yok" dedi.

'ERKEN SEÇİM KARARI MUHTEMEL GÖZÜKMÜYOR'

Seçim kararının Meclis’te 360 milletvekili veya Cumhurbaşkanı tarafından alınabileceğini ama hem Millet İttifakı'nın hem de Cumhur İttifakı'nın bu çoğunluğa sahip olmadığını vurgulayan Yavuz, "Cumhurbaşkanı neden seçim kararı alsın? Böyle bir hakkı var da niye alsın? Zaten şu anki görüntüye göre yine seçim olsa Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği aday yani Cumhurbaşkanı'mız Sayın Tayyip Erdoğan yine yürütmenin başı olacak. Anketler bunu gösteriyor. Yani herhangi bir anket var mı böyle yüzde 50'ye yaklaşan; Cumhurbaşkanı'mızdan başka bir adayın ortaya çıktığını biri iddia edebiliyor mu? Edebiliyorsa onu da ortaya koysun. Manzara böyleyken neden biz yeniden bir seçim kargaşasının içerisine Türkiye’yi sokalım? Kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor" diye konuştu.

‘ÇAKTIRMADAN ÇALIŞIYORUZ’

AK Parti'li Yavuz, kendilerinin attığı her adımın muhalefet tarafından seçim hazırlığı olarak yorumlandığını belirterek, "Seçim görevlilerimizle sandık görevlilerimizle seçim kurulu görevlilerimizle sürekli çalışıyoruz bugünlerde; ama bunu yaparken elimizden geldiği kadar ortaya çıkartmadan, çaktırmadan yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Ne yaparsanız hemen onu sanki erken seçim için yapılıyormuş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algının oluşmasını biz istemiyoruz" dedi.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde gelen açıklamaları da değerlendiren Yavuz, "Bence muhalefet partisinin kafası çok karmakarışık. Ne yapacaklarını onlar da bilmiyor. Bugünden herhangi bir cumhurbaşkanı adayını ortaya koyma şansları yok. Cumhur İttifakı'nın net bir şekilde adayı ortada. Çok net bir şekilde bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Aynı netlik Millet İttifakı’nda yok ve hiçbir zaman olmayacak. Yani seçime çok yakın bir tarihe kadar bu belirsizliğin ortadan kalkması mümkün değil. Bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması da mümkün değil. Teorik açıdan bu mümkün kendisi çıkar aday olabilir; ama ben buna cesaret edebileceği kanaatini taşımıyorum. Çünkü cumhurbaşkanı adayı olup da bir de oradan kaybettiğinizde siz o partinin başında bir daha durma şansına çok fazla sahip değilsiniz. Çok daha tartışılırsınız. İddiaya girmek caiz olsaydı çok kolay bir şekilde herkesle iddiaya girerdim, Kemal Kılıçdaroğlu asla başkan adayı olmayacak, diye" dedi.

‘KONUŞULAN İSİMLERİN DIŞINDA BİRİ ADAY OLUR’

Millet İttifakı’nın CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da aday olarak göstermeyeceğini belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Çünkü herhangi birinde karar kılmak kolay bir şey değildir. Genel başkan kendi varken bir belediye başkanını aday olarak çıkartması o genel başkanı tartıştırır ve bir genel başkan varken o dururken hem de o büyük parti iken diğer partinin genel başkanında karar kılınması yine onu bitirir. Böyle karmakarışık, çok keşmekeşin yaşanabileceği böyle gayet net olmayan hadiselerin olduğu bir durumdan bahsediyoruz. Bu noktada işte kanaatim odur ki bu genel başkanlarından birisi olmaz bu belediye başkanlarından birisi olmaz ve bunların dışından birisini üretmeye çalışırlar diye benim bir kanaatim var."

'50 ARTI 1'İN TARTIŞILMASINA CUMHURBAŞKANI'MIZ MÜSAADE ETMEZ'

'Siyasi Partiler Kanunu' ve seçim kanunlarında yapılması planlanan değişiklik hakkında da değerlendirmede bulunan AK Parti'li Yavuz, seçim kanunu değişikliğinin uygulanabilmesi için seçimden en az 1 yıl önce bunun çıkarılması gerektiğini söyledi. 2023 Haziran'da yapılacak seçimler için değişikliğin 2022 Haziran'ına kadar tamamlanması gerektiğini belirten Yavuz, "Benim kişisel kanaatim gelecek yılın başında bu değişiklikler yapılır diye düşünüyorum" dedi. Cumhurbaşkanı seçilmek için gerekli olan yüzde 50 üzeri oy alma yeterliliğinin değiştirileceği yönündeki iddiaları da değerlendiren Yavuz, "50 artı 1 milletin hayrınadır, Türkiye'nin hayrınadır. Bunda bir esnetme söz konusu değildir. Bugüne kadar aklımızdan da böyle bir şey geçmedi. Hele Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunun zaten açılmasına müsamaha göstermez. O zaman kurgulanmış olan 50 artı 1’den geriye gitmek mümkün değil. Bizim böyle bir düşüncemiz yok, zaten Sayın Cumhurbaşkanı'mız da buna müsaade etmezler" diye konuştu.