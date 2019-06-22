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AK Parti'li Yavuz'dan seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili, "AK Parti olarak diyoruz ki 'Demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın'" dedi.
AK Parti'li Yavuz'dan seçim açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran Pazar günü tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yazılı açıklama yaptı. İstanbulluların pazar günü sandık başında olacağını belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu sefer, 31 Mart'ta yaşanılan usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diliyoruz. 23 Haziran günü; Bütün görevlilerimiz (sandık ve seçim kurulu görevlileri) herhangi bir usulsüzlük, kanunsuzluk ve seçim yolsuzluğu oluşmaması açısından olağanüstü düzeyde dikkatli davranacaklardır" diyen Yavuz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sandıklarda herhangi bir usulsüzlük görüldüğünde, görevlilerimiz derhal müdahale edecek, müşahitlerimiz, gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak, ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM'ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutanak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili bir şekilde atılmış olacaktır."

Kazananın, İstanbul olmasını temenni ettiğini kaydeden Yavuz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu itibarla başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların, seçim Kurulu Başkanı, müdürü ve diğer seçim kurulu görevlilerinin, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzumuzdur. AK Parti Seçim görevlilerinin ise seçimin her anını yüksek bir motivasyon ve titizlikle takip etmelerini, gerektiğinde müdahale edip itirazda bulunmalarını, bu itirazları kayda geçirmelerini ve durumdan İl ve İlçe SKM'lerini haberdar etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak diyoruz ki demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın. İstiyoruz ki İstanbul proje insanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Binali Yıldırım Bey ile daha da gelişsin ve güzelleşsin. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun."

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