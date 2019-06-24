AK Partili Yeneroğlu: Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik

AK Parti İstanbul Milletvekili AKPM üyesi hukukçu Mustafa Yeneroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili AKPM üyesi hukukçu Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorumlarda bulundu. Yeneroğlu "Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için İstanbul'u kaybettik" diye yazdı.

Yeneroğlu şunları kaydetti:

"Ahlaki üstünlüğü kaybettiğimiz için Istanbul'u kaybettik Samimi öz eleştiri yaparak yeniden ümit olabiliriz. Bunun için geçmişi ve mitleri bırakıp geleceğe ve gençlerin hayallerine bakmalı, rasyonalite, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı ve temel haklara odaklanmalıyız.

Benim de bir Türkiye hayalim var. Herkesin ayağının yere bastığı, beğenmediğimiz düşüncelerin öfke veya şiddet ile bastırılmadığı, toplumsal farklılığın zenginlik kabul edildiği, Türkiye'nin refahının çok seslilikte görüldüğü ve karşılıklı tahammülsüzlüğün aşıldığı bir Türkiye.

Karşılıklı olarak bizi endişelendirmesi gereken bizim gibi düşünmeyenler, inanmayanlar veya yaşamak istemeyenler değil, korkularımızın öz güvenimizi aşmış olması ve birbirimizi ezerek yol alabileceğimiz zannı.. Hayallerini yurt dışında kuran gençler gerçeği bizi endişelendirsin."