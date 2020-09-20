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AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Genç’teki kadınlar artık kömürün, sobanın isinden, pasından kurtulmuş olacaklar. Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Bu bir taraftan cari açığımızı azaltacak" dedi.
AK Parti'li Yılmaz: Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz

Genç ilçesinin doğal gaza kavuşması nedeniyle meşale yakma töreni düzenlendi. Törene, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Doğal gazın karar verilip, hızlıca getirilebilen bir yatırım olmadığını aktaran Vali Kadir Ekinci, "Yatırım maliyeti çok yüksek olan ve hakikaten hem bürokratik hem özel sektör eliyle yoğun emek ve gayret sarf edilmesi gereken ve nihayetinde belli bir sürecin sonunda ulaşılabilen bir hizmettir. İlçemize bu hizmeti kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

'KIŞ AYLARINDA DAHA TEMİZ BİR HAVAYA SAHİP OLACAK'

AK Parti Genel Başkan Yardımısı Cevdet Yılmaz ise ilçenin artık kış aylarında daha temiz bir havaya sahip olacağını kaydetti. Yılmaz, "Sadece ekonomik anlamda değil, konfor açısından değil, sağlık açısından da çok önemli. Biliyorsunuz biz, doğal gazı ithal ediyoruz ama son dönemlerde Oruç Reis gibi gemilerimizle Barbaros Hayrettin Paşa gibi sismik gemilerimizle Yavuz, Fatih gibi sondaj gemilerimizle de Karadeniz'de ve Akdeniz'de yeni kaynaklar arıyoruz ve çok şükür Karadeniz'den ilk müjdeli haberi aldık. 320 milyar metreküplük bir kaynak bulunmuş oldu. İnşallah ilçemiz de gelecek yıllarda bu milli kaynağımızdan istifade edecek. İthal etmeden, kendi kaynağımızı kullanacak günleri de göreceğiz inşallah. Bu çok çok önemli. Bu sadece bir başlangıç. İnşallah yeni aramalarla yeni sondajlarla ülkemiz gerek doğal gazda gerek petrolde çok farklı bir yere gelecek. Bunu yaparken bir taraftan da güneş, rüzgar gibi enerjileri kullanıyoruz, geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerjide de kendimiz üretiyoruz. Bu sene Cumhurbaşkanımız bir fabrikanın açılışını yaptı. Artık onları da ithal etmeyeceğiz. Ülkemizde ürettiğimiz güneş panellerini kullanacağız" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE’NİNE ENERJİ BAĞIMLILIĞINI ORTADAN KALDIRIYORUZ'

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin 2023 perspektifinde tamamlanacağını kaydeden Yılmaz, şunları söyledi:

"Türkiye'nin enerji bağımlılığını ortadan kaldırıyoruz. Bu, bir taraftan cari açığımızı azaltacak, ekonomik varlığımıza destek verecek, diğer taraftan da Türkiye'nin belli ülkelere bağımlılığını azalttığı için uluslararası ilişkiler anlamında da çok daha bağımsız, çok daha rahat konuma ülkemizi taşımış olacak. Bütün bu hizmetleri yapan hükümetimize güçlü liderlik yapan Cumhurbaşkanımıza huzurunuzda ben tekrar tekrar teşekkürlerimi arz ediyorum."

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