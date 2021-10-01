AK PARTİ’NİN ACI GÜNÜ

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Demokrasi ve Hakem Kurulu üyesi Aslan Şahin geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Şahin, Çorum’un Alaca ilçesinde toprağa verildi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Demokrasi ve Hakem Kurulu üyesi Aslan Şahin hayatını kaybetti.

KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Yaşadığı rahatsızlık sonucu vefat ettiği öğrenilen Şahin, Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Büyükhırka köyünde dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Şahin’i son yolculuğunda dava arkadaşları ve yakınları yalnız bırakmadı.

İL BAŞKANI ÖZCAN’DAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Şahin'in vefatının ardından Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan dava arkadaşının vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından şunları paylaştı: “Vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğim teşkilatımızın değerli ismi, emektarı İl Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyemiz Aslan Şahin ağabeyimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi, yakınları ve Teşkilatımıza baş sağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA