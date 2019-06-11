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AK Parti'nin programı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul seçimi için miting yapmayacağı belirtildi.
AK Parti'nin programı belli oldu

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için çalışmalar devam ederken; AK Parti’nin kampanya ve miting programları da belli oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yapmayacağı belirtilirken Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor.

Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul’da yapan Erdoğan bu hafta Ankara’da olacak. Ankara’da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran'da Tacikistan’da gerçekleşecek Asya’da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’ne katılacak. 

YILDIRIM, 15 KISA FİLM ÇEKTİ

Cumhur İttifakı adayı Yıldırım’ın ise birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması planlanıyor. AK Parti, yüz yüze görüşmeler ve vaatler üzerine bir kampanya süreci yürütüyor. Bu kapsamda 15 başlıkta kısa filmler çeken Yıldırım, vaatlerini kendi sesiyle vatandaşa anlatıyor.

Yıldırım’ın İspark’ın bir saat ücretsiz olması, gençlere 10 GB’lik internet, her mahalleye kreş gibi vaatleri sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

16 HAZİRAN'DA ORTAK YAYIN

Cumhur İttifakı'nın AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği ortak canlı yayın, 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacak. Programın moderatörü ise gazeteci İsmail Küçükkaya olacak.

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