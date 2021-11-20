Akademi ve sinema "çevre" gündemiyle buluşacak

26 Kasım-2 Aralık'ta gerçekleştirilecek 11. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde "Herkes İçin Çevre Adaleti" konusu akademik ve sinema sanatı perspektifinden farklı boyutlarıyla ele alınacak.