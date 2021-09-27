Akademik dil GDO'lu

TYB Onursal Başkanı D. Mehmet Doğan, yeni çıkan “Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek” adlı kitabında ezber bozan tespitler yaparak, “Dile müdahale Türkçe’nin genetiği ile oynamaktır. Bugün akademide kullanılan dil GDO’ludur” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kurucu Başkanı D. Mehmet Doğan’ın yeni kitabı günümüzde türkçe düşünmenin zorlukları ve bu zorlukları aşarak doğru, sahih türkçe düşünme ile ilgili uyarıcı yazılardan oluşuyor. “Türkçe Düşünmek, Türkçeyi Düşünmek” adlı kitabın arka kapak yazısında, “Sahih Türkçeye dönmek zorundayız! Zihin sağlımız için de genleriyle oynanmış dil unsurlarından uzak durmamız gerekiyor” ifadeleri bulunuyor.

“KULLANILAN DİL GDO’LUDUR”

Yazar Yayınları’ndan çıkan kitabın arka kapak yazısında şu ifadeler yer alıyor: “Dile müdahale Türkçe’nin genetiği ile oynamaktan başka bir şey değildir. Bugün akademide kullanılan dil GDO’lu bir dildir. Türkiye’de akademi bu ve benzer kelimelerle felsefe yaptığını, düşündüğünü sanmaktadır. Türkçe’nin özüne, ruhuna aykırı, sentetik kelimelerle yapılan iş ‘felsefe zaten anlaşılmaz’ denilerek makulleştirilmeye çalışılmaktadır.”

DİMAĞIMIZIN AYARLARINI BOZUYOR

“GDO’lu dil zihnimizin işleyişini sekteye uğratıyor, dimağımızın ayarlarını bozuyor! Halis olmayan gıda helâl olmaktan çıkar; helâl gıda talebi gibi, helâl dil talebini yükseltmeliyiz! Genleriyle oynanmış gıdalardan kaçınıyoruz, neden? Beden sağlığımızı korumak için! Kanser başta olmak üzere hastalıklara yakalanmamak için. Zihin sağlımız için de genleriyle oynanmış dil unsurlarından uzak durmamız gerekiyor.”

SAHİH TÜRKÇE’YE DÖNMEK ZORUNDAYIZ

“Sahih Türkçe’ye dönmek zorundayız! Dilimiz bir taraftan yabancı dillerin istilasına maruz kalmıştır, diğer taraftan GDO’lu uydurma bir dilin. İkisinden de kurtulamazsak, Türkçe iflah olmaz. Sadece günlük konuşma diliyle sınırlı mahallî bir dil haline gelir!”

Emrah Özcan/İLKSAYFA