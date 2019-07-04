Akademisyenlerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Başkent’teki 9 üniversitenin, mimarlık, iç mimarlık, şehir bölge planlama, kentsel tasarım ve peyzaj bölümlerinde görevli akademisyenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu.

Başkent’te bulunan 9 üniversitenin Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Bölümlerinde görevli akademisyenler Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

BAŞKENT İÇİN EL ELE

Başkent Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuray Bayraktar’ın başkanlığında bir araya gelen ODTÜ, Gazi, Başkent, Bilkent, Atılım, Çankaya, Hacettepe, TEDÜ ve TOBB Üniversitelerinde görevli 32 akademisyen ile görüşen Başkan Yavaş, akademisyenlere kent yönetiminde “birlikte çalışalım” çağrısı yaptı. Akademisyenler; Belediye’nin tarihi, kültürel, mimari ve kentsel tasarımlarla ilgili yapacağı tüm çalışmalarda gönüllü olarak çalışmak ve destek vermek istediklerini söylediler.

ORTAK ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

25 yıldır Ankara’daki hiçbir sürece dahil edilmediklerini ifade eden akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunan Başkan Yavaş, akademisyenlerin uyarılarını ve eleştirilerini dikkate alacaklarını söyledi.

Ankara’nın 25 yıldır bilime, üniversitelere sırtını dönerek yönetildiğinin altını çizen Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Uzun süre belediye başkanlığı yapınca ikazlar ve uyarılar dikkate alınmadı. Bilimin ve meslek odalarının üzerinde bir tecrübe ve bilgiye sahip olunduğu iddiasıyla yönetildi Ankara. Biz siz değerli bilim insanları ve meslek odalarıyla işbirliğiyle yöneteceğiz.”

Katılımcı ve çağdaş bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yöneteceklerini belirten Başkan Yavaş, “Önerileriniz arasında hemen uygulanabilecek olanları üniversiteler, meslek odaları ve belediye ile birlikte gönüllü bir grup oluşturarak yerine getirelim. Bu konuyla ilgilenen kimler varsa bunları bir araya getirelim. Kısa sürede bir proje grubu oluşturalım. Ben kendimi sizlerin memuru olarak görüyorum. Turizmden kadın ve çocuk haklarına, hayvan haklarından kentsel tasarımlara kadar her konuda işbirliği yapmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Bir şehri tek başına belediye başkanının yönetmesini doğru bulmadığını da ifade eden Başkan Yavaş, işbirliği çağrısı yaparak, ortak akılla kenti yönetmek istediklerine dikkat çekti ve “Çağdaş kentlerde aranan nedir? Bunlar, ‘Çılgın projeler filan değildir. Bizim çılgın projelerle işimiz yok” dedi.