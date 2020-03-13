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Akar: 15 Mart'ta ortak devriye başlıyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.
Akar: 15 Mart'ta ortak devriye başlıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus heyetiyle görüşmeye ilişkin, "Hazırlanan metin iki tarafça imzalandı, yürürlüğe girdi. İlk uygulamasını 15 Mart'ta M4'te ortak devriyeyle göreceğiz." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle devam etti:

"Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

Görüşümüz İdlib'de ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa hepsini yerine getirdik. Bu konuda yapıcı yaklaşım içindeler.

İdlib'den göçün durduğuna hatta geri dönüşlere dair çok güzel emareler var."

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