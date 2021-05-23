  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile MİLGEM korvetinin inşa çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetinin İstanbul Tersane Komutanlığında devam eden inşa çalışmalarını inceledi.
Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile MİLGEM korvetinin inşa çalışmalarını inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile İstanbul Tersane Komutanlığına geldi.

Faaliyetlere ilişkin bilgi alan, talimatlar veren, ASFAT'ı ziyaret eden Akar, Türkiye tarafından Pakistan’a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Yerli savunma sanayinin gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT'ın yaptığı 4 MİLGEM korvetinden ikisinin İstanbul Tersane Komutanlığında, diğer ikisinin de Karaçi Tersanesinde inşasına devam ediliyor.

Çalışmaların yeni tip koronavirüs salgınına rağmen planlandığı şekilde, takvime uygun sürdüğü kaydedildi.

Kalender Kasrı
İstanbul Tersane Komutanlığında hizmet veren gemi havuzunda da incelemelerde bulunan Akar ve komutanlar, daha sonra restorasyonu tamamlanan Kalender Kasrı’nın hizmete açılış törenine geçti.

Milli Savunma Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki protokol kapsamında yapının onarımı yapıldı, zemin, kolon, duvar ve kirişleri güçlendirildi.

Kalender Kasrı’nın tarihi yapısını koruyarak restorasyonunun gerçekleştirildiğini vurgulayan Akar, "Bu eserleri orijinal şekline uygun olarak yenilemek ve günümüze kazandırmak çok önemli. Buradaki çalışmalar sayesinde övünçle yerli ve yabancı misafirlerimize gösterebileceğimiz tarihimizden bize gelen bir esinti niteliğindeki bu eser ortaya çıktı. Var olan bir eser yeniden hayat kazandı. Emeği geçen herkese en içten duygularla teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Akar ve komutanlar kurdele keserek, yeniden hizmete aldıkları tarihi 1605 yılına uzanan yapıda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sel felaketinin yaşandığı Dereli'de yeni yapıların inşasında sona yaklaşıldı23 Mayıs 2021 Pazar 13:12
  • Antalya'da sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor23 Mayıs 2021 Pazar 13:11
  • Uzay turizmi şirketi Virgin Galactic ikinci uçuş testini başarıyla tamamladı23 Mayıs 2021 Pazar 12:00
  • Diyanet: Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlatıldı23 Mayıs 2021 Pazar 11:46
  • Şantiyedeki köpeği tüfekle vurdu, gözaltına alındı23 Mayıs 2021 Pazar 11:09
  • ‘Balon balığı temasla zehirlemez’23 Mayıs 2021 Pazar 11:08
  • TRT'den Afrika'daki medya temsilcilerine eğitim23 Mayıs 2021 Pazar 10:42
  • Turizm merkezi Antalya doğal güzellikleriyle görsel şölen sunuyor23 Mayıs 2021 Pazar 10:42
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Yunan komşularımız, olumlu gidişatı sabote etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyor23 Mayıs 2021 Pazar 10:40
  • Yerinden çıkan rögar kapağı dehşeti23 Mayıs 2021 Pazar 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti