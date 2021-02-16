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Akar ile Soylu'dan parti başkanlarına ziyaret

Milli Savuma Bakanı Akar ile İçişleri Bakanı Soylu, Gara operasyonu ile ilgili CHP, MHP ve İYİ Parti Genel Başkanlarını ziyaret edecek.
Akar ile Soylu'dan parti başkanlarına ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ayrı ayrı görüşecek. Görüşmede, Gara'da terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin bilgi verilecek.

Edinilen bilgiye göre, Soylu ve Akar ilk olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile 12.00'de Meclis'teki makamında bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Bakanlar Soylu ve Akar, İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Akşener ile görüşecek.

Görüşmelerde, Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından katledilmesi ve Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin bilgi verilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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