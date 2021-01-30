  • BIST 1.473
  • Altın 434,655
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -5 °C
»

Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kızı Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti.
Akar, kardan Anıtkabir maketi yapan Hakkarili aileyi Ankara'ya davet etti

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli rütbeli askerler, Yeni Mahalle'de yaşayan Karahan ailesini ziyaret etti.

Aile bireyleriyle bir araya gelerek Bakan Akar'ın davetini ve selamını ileten komutanlar, baba Karahan'ın yaptığı çalışma karşısında duygulandıklarını dile getirdi.

Kardan yapılan Anıtkabir ve Aslanlı Yol maketini inceleyen komutanlar, 9 yaşındaki Hira ve kardeşiyle yakından ilgilendi, onlara oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti. Minik Hira da komutanlara "Atatürk" konulu şiir okudu.

Baba Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardan Anıtkabir maketinin yoğun ilgi gördüğünü ve bazı komutanların bu nedenle kendilerine ziyarette bulunduğunu söyledi.

Komutanların kendisini tebrik ettiğini anlatan Karahan, "Anıtkabir'i gidip görmemiz için davet aldık. Çok mutlu olduk. Komutanlarımız, Milli Savunma Bakanımız adına evimize geldi, çayımızı içti. Bu maketi 10 günde yaptım. Kızım Hira, Anıtkabir'i görmeyi çok istiyordu. Ben de bunu kızım için yaptım. Kızımla Ankara'ya gidecek olmanın sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Hira Karahan ise komutanları gördüğünde heyecanlandığını dile getirerek, "Sayın Bakanımız bizi Ankara'ya davet etti. Bunun için de çok mutlu oldum. Bakanımıza ve komutanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü, Kabe görseliyle ilgili idari soruşturma başlattı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:45
  • Samsun Lojistik Merkezinin Mobil Gümrük Noktası hizmete açıldı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:44
  • Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
  • İzmir'de jandarmadan tombalacılara gece baskını30 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
  • Manisa'da bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi30 Ocak 2021 Cumartesi 09:42
  • Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye getirildi30 Ocak 2021 Cumartesi 09:41
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de30 Ocak 2021 Cumartesi 09:40
  • Başkentte bir restorandaki silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı30 Ocak 2021 Cumartesi 09:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2021 yılının 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
  • Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de30 Ocak 2021 Cumartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti