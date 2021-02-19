Akar: Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu gelen istihbari bilgiler arasında

Milli Savunma Bakanı Akar, "Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe Kartal-2 ile PKK'nın sözde yönetiminde ciddi panik olduğu, örgütün hareket kabiliyetinin sınırlandığı gelen istihbari bilgiler arasında." dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "PKK'nın kaçacak yerinin kalmadığını örgütün sözde yöneticileri çok iyi anladı. Bölgedeki inler başlarına yıkıldı." diye konuştu.

Bakan Akar, "Terörün her türlüsüne karşı olmak ve ortak bir duruş sergilemek hepimizin görevi, her şeyin ötesinde bir insanlık görevidir." dedi.