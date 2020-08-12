  • BIST 1.116
  • Altın 454,542
  • Dolar 7,2817
  • Euro 8,5858
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 32 °C
  • İzmir 34 °C
  • Konya 30 °C
»

Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlık'ta askeri törenle karşıladığı Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile baş başa görüşmesi sonrasında heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.
Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Senegal Silahlı Kuvvetler Bakanı Sidiki Kaba ile bir araya geldi.

akar2-005.jpg

Akar, Kaba'yı Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Baş başa gerçekleşen görüşmenin ardından Bakan Akar ve Kaba heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

akar3-002.jpg

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Senegal Genelkurmay Başkanı Korgeneral Birame Diop'un da yer aldığı görüşmenin açılışında konuşan Akar, "Cumhurbaşkanlarımız çerçeveyi çizdiler, bize düşen bu çizilen çerçeve içerisinde ortak tarihimiz ve ortak değerlerimizi dikkate almak suretiyle ilişkilerimizi geliştirmektir." dedi.

akar4-001.jpg

Gençlere yapılan yatırımın önemli olduğuna, bu kapsamda karşılıklı subay değişim programlarının önemine işaret eden Akar, "İki tarafın da birbirinin bilgi ve tecrübesinden yararlanması çok önemli. Bunu yaptığımız takdirde ülkelerimize yönelik risk, tehdit ve tehlikelere karşı mücadele konusunda önemli katkılar sağlanacaktır." diye konuştu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya çağrı: Yunanistan'a haddini bildirin12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:26
  • Gözler Muharrem İnce'de! Toplantının yeri ve saati belli oldu12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:24
  • Koca Piri Reis Araştırma Gemisi Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:22
  • Bingöllü usta doğadan topladığı malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:14
  • Yurt dışında yaşayan Türklerin gurbet yolculuğu sürüyor12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:14
  • Başkentte aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:58
  • HDP'li 5 yöneticiye cinsel taciz soruşturmasında, mağdur kadından 'baskı' iddiası12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:44
  • MSB: 24'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:43
  • Fransa ve İsrail Doğu Akdeniz'de uçak kaldırdı12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:31
  • Araç muayene süreleri uzatıldı12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti