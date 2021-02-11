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Akar: TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir." dedi.
Akar: TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kars’ta devam eden "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı"nda konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir." dedi.

Bakan Akar, "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti." ifadelerini kullandı.

Akar, "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız." diye konuştu.

Hulusi Akar, "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım." dedi.

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru parçalandı"
Bakan Akar, "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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