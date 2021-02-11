Akar: TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kış 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ndeki konuşmasında, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevinin karada, denizde, havada Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği, bağımsızlığı başta olmak üzere tüm hak, alaka ve menfaatlerinin korunması olduğunu belirten Akar, "Kutsal vatan topraklarımızın savunulması, 83 milyon vatandaşımızın güvenliğinin sağlanması, bekamız için yapmamız gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Başta FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleri, tehdit ve tehlikelere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Akar, bu mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde terörle mücadelenin sürdüğünü ifade eden Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden harekatlara ilişkin şunları kaydetti:

"İnşallah terör belasından hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi kurtaracağız. Bu konudaki çalışmalarımız artan bir şiddet ve tempoda devam etmektedir. Son aldığımız istihbari bilgiler çerçevesinde, oradaki teröristlerin varlığının devam ettiğini, belirli yerlerde toplandıklarını ve bir saldırı hazırlığı içinde oldukları yönünde istihbarat edinilmesinin ardından dün saat 02.55’ten itibaren Hava Kuvvetlerimizin harekatıyla birlikte Kara Kuvvetlerimizin müştereken yaptığı yeni bir operasyon, “Pençe Kartal-2 Harekatı” başladı. Şu anda devam ediyor. Bunun amacı, teröristlerin barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktık, yeni baştan birtakım yerlerde toparlanmaya çalışan teröristleri de orada etkisiz hale getirmek suretiyle bölgenin güvenliğini sağlamak.”

"Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız"

Ülkenin, sınırların ve vatandaşların güvenliği için mücadelenin devam ettiğini belirten Akar, “Pençe Kartal-2 Harekatı'nı da dost ve müttefiklerimizle koordine etmiş bulunuyoruz. Onlarla koordineli bir şekilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Irak'ın toprak bütünlüğüne, siyasi birliğine saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde hiçbir komşumuzun topraklarıyla ilgili hak ve alakalarını çiğnemek gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey sınırlarımızın, halkımızın güvenliği, hak, alaka ve menfaatlerimizin korunması. Bu çerçevede bütün faaliyetlerimizin değerlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

NATO ile Irak’ta birtakım çalışmaların da yapıldığını anımsatan Akar, "Biz bu manada Irak ile olan ilişkilerimizi daha da pekiştirmek, geliştirmek, NATO konusundaki her türlü bilgi ve tecrübelerimizi de paylaşmak suretiyle Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin bir hale gelmesi konusunda bize düşen ne varsa iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bunları da yapmaya hazırız. Bu konuda ortak eğitim ve tatbikatlar yapılabilir. Ayrıca savunma sanayi, temin, tedarik bakımından alınacak ilave tedbirleri de kendileriyle görüştük, görüşmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri kendisine verilecek her türlü görevi yapabilecek güçte olduğunu gösterdi"

Milli Savunma Bakanı Akar, "TSK ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri donanımıyla, nitelikli personeliyle kendisine verilecek her türlü görevi karada, denizde, havada, kışın, yazın, dağda, ovada yapabilecek güçte olduğunu göstermiştir." dedi.

Bakan Akar, "Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazırlıklı olmamız lazım. Çünkü tehdit ve tehlikelerin sadece niceliği değil, niteliği de değişti." ifadelerini kullandı.

Akar, "NATO konusundaki bilgi ve tecrübelerimizi paylaşarak Irak Silahlı Kuvvetlerinin daha etkin hale gelmesi için bize düşenleri yapmaya hazırız." diye konuştu.

Hulusi Akar, "Türkiye bölgede varlığını ortaya koymasaydı, özellikle Avrupa'ya olacak mülteci akınının nelerle sonuçlanacağını herkesin iyi düşünmesi lazım." dedi.

"Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru parçalandı"

Bakan Akar, "(Suriye'nin kuzeyi) Orada terör koridoru parçalandı. Bundan sonra da orada terör koridorunun kurulamayacağını herkesin bilmesi lazım." ifadesini kullandı.

Hulusi Akar, "Yunanistan'ın gerilimden uzak durması, tehdit dilinden vazgeçmesi, bununla bir yere varamadıklarını görmesi lazım." dedi.

Akar, "İster Kıbrıs, ister Ege, ister Akdeniz konusunda olsun, üçüncü taraflardan beklentimiz objektif olmaları, sorunları akıl, mantık, aklıselim çerçevesinde değerlendirmeleri." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Akar, Kovid-19'la mücadele konusunda TSK'nin dünya orduları içinde ilk sıralarda yer aldığını bildirdi.

Bakan Akar, "Libya'da bu noktaya gelinmesinde Türkiye'nin, TSK'nın rolü görülmüyor mu? Bütün çevrelere 'insaf' diyoruz. Bunu görmeleri lazım." ifadelerini kullandı.