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Akar, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.
Akar, TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesinin katıldığı toplantıda TSK'daki koronavirüs tedbirleri ile yeni alınacak önlemler değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar, "Aldığımız tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için bir risk oluşturduğunu görüyoruz." dedi.

Nisanda askere alınacak yükümlülerin silah altına alınması

Bakan Hulusi Akar, "Evlatlarımızın salgına karşı korunması için nisanda askere alınacak 53 bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelenmesini değerlendiriyoruz." dedi.

Kasım 2019'da silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılması planlanıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birliklere yeni er gelmeyeceği için Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasını planlıyoruz. Bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Akar, "Çalışma sonuçları en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarına sunulacaktır." dedi.

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