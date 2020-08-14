  • BIST 1.086
  • Altın 461,223
  • Dolar 7,3579
  • Euro 8,6893
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 26 °C
»

Akar ve komuta kademesi Oruç Reis'e refakat eden gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında

Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.
Akar ve komuta kademesi Oruç Reis'e refakat eden gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. 

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi. 

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı14 Ağustos 2020 Cuma 11:51
  • FETÖ'nün sözde 'eyalet muhasebecisi'nin eylemleri gerekçeli kararda14 Ağustos 2020 Cuma 11:50
  • Terör örgütü PKK, hain saldırılarıyla 36 yıldır kan döküyor14 Ağustos 2020 Cuma 11:20
  • Bakan Koca: Onlara daha güvenli şartlar sunalım14 Ağustos 2020 Cuma 10:52
  • Bakan Ersoy: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu ile 65 bin eser ait olduğu topraklarda kaldı14 Ağustos 2020 Cuma 10:30
  • PKK'ya ağır darbe: Listeye bir çizik daha14 Ağustos 2020 Cuma 10:08
  • Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu: 65 bin tarihi eser ele geçirildi14 Ağustos 2020 Cuma 09:59
  • Mehmet Ali Erbil taburcu oldu14 Ağustos 2020 Cuma 09:56
  • Maganda dehşeti: Trafikte kadına saldırı anı kamerada14 Ağustos 2020 Cuma 09:48
  • Türkiye'den ABD, İsrail ve BAE'ye sert tepki14 Ağustos 2020 Cuma 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti