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Akar ve komutanlar Siyah Kaya Üs Bölgesi’nde inceleme yaptı: 700’den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesine en yakın üs bölgelerinden Siyah Kaya Üs Bölgesi’nde inceleme yaptı.
Akar ve komutanlar Siyah Kaya Üs Bölgesi’nde inceleme yaptı: 700’den fazla hedef vuruldu

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu gece boyunca sınır bölgesindeki harekat merkezinden takip etti.

Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar teröristlerin inlerine, mağaralarına girildi, bu inleri, mağaraları başlarına yıkıldı yıkılmaya devam ediyor. Operasyonun başından bu yana 150 civarında mağara ele geçirildi. Bu alçakların tuzakladığı 160 civarında el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi. Şu ana kadar hava, kara birliklerimizin ateşi sonucu 700’den fazla hedef vuruldu.

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