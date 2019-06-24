  • BIST 95.207
  • Altın 263,018
  • Dolar 5,8111
  • Euro 6,6181
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 28 °C
»

Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu24 Haziran 2019 Pazartesi 13:27
  • Bozdağ'dan kritik değerlendirme24 Haziran 2019 Pazartesi 12:51
  • Binali Yıldırım’ın sandığından Ekrem İmamoğlu çıktı24 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
  • Çipras'tan Türkiye'ye sondaj uyarısı24 Haziran 2019 Pazartesi 12:45
  • Hakurk’ta 3 girişli mağarada çok sayıda mühimmat bulundu24 Haziran 2019 Pazartesi 12:42
  • Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür24 Haziran 2019 Pazartesi 12:41
  • Yargıtay'dan emsal karar!24 Haziran 2019 Pazartesi 12:34
  • Liderlere brifing verecek24 Haziran 2019 Pazartesi 12:33
  • Köprüyü kilitleyen kaza24 Haziran 2019 Pazartesi 12:32
  • Sefer sırasında uyuyakaldığı uçakta unutuldu24 Haziran 2019 Pazartesi 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti