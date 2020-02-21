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Akar'dan İdlib'deki askerlere mesaj

Sahadaki Mehmetçikten "Her zaman hazırız" karşılığını alan Akar, daha önceki 3 büyük harekatı hatırlatarak "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.
Akar'dan İdlib'deki askerlere mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki komutanlarla, İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde incelemelerde bulundu.

Harita üzerinde bölgedeki son duruma ilişkin detaylı bilgi alan Akar, mutabakatlar kapsamında İdlib’de görev yapan personelle telsizden konuştu.

Sahadaki son durum ile arazi ve hava şartlarına ilişkin bilgi alan Akar'ın sözlerine bölgedeki birliklerin komutanları "Her zaman hazırız." karşılığını verdi.

Bölgedeki personel, Bakan Akar’a, mutabakatlara aykırı olarak bölgede saldırılarını sürdüren rejim unsurlarının cami ve kiliseleri karargah olarak kullanmaya başladıkları yönündeki tespitleri aktardı.

DAHA ÖNCEKİ HAREKATLARI HATIRLATTI

Harekat Merkezi'ndeki personele hitap eden Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm faaliyetlerini başarıyla tamamladığını belirtti. Akar, "Aynı başarıyı bu faaliyette göstereceğinize inanıyoruz." dedi.

ATALARIMIZ DA AYNI ŞEYİ YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, asil milletine karşı sorumluluklarını eksiksiz yerine getirdiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi: 
"Şu anda yurt içinde ve yurt dışında Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları vatanı, milleti için elinden gelen gayreti gösterdi, göstermeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Mehmetçiğe güveniyor, başarılı olacağına inanıyoruz. Burada yaptığımız; ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak bakımından askeri bir iş ancak diğer taraftan da orada milyonlarca masum, mağdur insanın hayatını kurtarmak için elimizden gelen gayreti göstermek gibi insani bir iş de yapıyoruz. Yedi iklim, üç kıtada at koşturan atalarımız da aynı şekilde daima mazlumların, mağdurların yanında olmuştur, biz de aynı şekilde ister Suriye’de ister Irak’ta ister Libya’da, masumların, mağdurların yanında olmaya devam edeceğiz."

Vatanı ve milleti için canlarını feda eden şehitlere rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, sözlerini "Hepinize kazasız belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum." şeklinde tamamladı.

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