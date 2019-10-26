Akar'dan kritik çağrı

Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge için çağrı yapan Milli Savunma Bakanı Akar "Dost, müttefik ülkeleri davet ediyoruz. Güvenli bölgeyi birlikte kuralım" ifadelerini kullandı.

Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölge için çağrı yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Dost, müttefik ülkeleri davet ediyoruz. Güvenli bölgeyi birlikte kuralım" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde gazetecilerle bir araya geldi, soruları yanıtlayıp, açıklamalarda bulundu.

Bakar Akar şunları kaydetti:

"Soçi mutabakatı gayet normal, planlandığı gibi gidiyor. 150 saat, 29 Ekim 18.00'de bitiyor. O zamana kadar olayları yakından takip ediyoruz. Sonraki durumu tekrar değerlendirip gereğini yapacağız.

Etnik temizlik bu kadar kolay kullanılacak bir laf değil. Gerçekle hiç alakası olmayan şekilde bunların konuşulması, yazılması ahlaki değil. Barış Pınarı'nda herhangi insan hakları ihlali, kimyasal silah gibi insanlık dışı uygulamalar söz konusu değil."