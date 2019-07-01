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Akar'dan Libya'ya sert tepki

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonuç değerlendirmesi sırasında gazetecilerin sorularını cevapladı.
Akar'dan Libya'ya sert tepki

Bakan Akar'a, Libya'da Trablus'a gerçekleştirilen saldırıda başkentin güneyindeki Giryan kentinin kontrolünü kaybeden Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed Buzeyd el-Mismari'nin, tüm Türk hedeflerini düşman hedefi saymakla tehdit ettiği hatırlatılarak değerlendirmesi soruldu. Bakan Akar, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya'daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini kaydetti. 

Bakan Akar, Birleşmiş Milletler tarafından Libyalılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik çabalara destek vermeye ve uluslararası hukuka ve anlaşmalara uygun olarak barış ve istikrar için çalışmalara devam edileceğine vurgu yaptı.Hasmane tutum ve saldırıların bedelinin çok ağır olacağını belirten Bakan Akar, "Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir. Tarafımıza yöneltilebilecek her türlü tehdit ve düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldığımız bilinmelidir." dedi.

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