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Akaryakıt bayilerinin gece kapatılması değerlendiriliyor

Koronavirüs nedeniyle uygulanan tedbirlerin ardından akaryakıt bayileri satışlarının yüzde 60 ila 75'ini kaybetti. TABGİS Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, geceleri akaryakıt bayilerinin kapatılmasının değerlendirildiğini söyledi.
Akaryakıt bayilerinin gece kapatılması değerlendiriliyor

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) Genel Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, iş kayıplarının şehirler arası ulaşımın yasaklanması ile daha da arttığını, geceleri akaryakıt bayilerinin kapatılmasının değerlendirildiğini söyledi.

MARKET SATIŞLARI DA GERİLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; akaryakıt bayilerinin içinde yer alan marketlerin satışları da yüzde 60'a yakın geriledi. Zülfikar, "süpermarket kalabalığına girmek istemeyenlerin belirli ürünlerde akaryakıt bayilerinin marketini tercih ettiğini" belirtti.

TEKLİFE YANIT BEKLENİYOR

Zülfikar, Türkiye'de yer alan 13 bin akaryakıt bayiinin toplam 250 bin kişiye istihdam yarattığını belirterek, "Biz çalışanlarımızı ücretsiz izine çıkartmıyoruz. Ücretli izinler başladı. Geceleri bazı bayilerin kapatılması teklifimize yanıt bekliyoruz" dedi.

ÇALIŞANLARA TEŞEKKÜR

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), corona virüsü salgını ve olumsuz ekonomik koşullara rağmen 24 saat vatandaşlara hizmet veren akaryakıt istasyonu sahipleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

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