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Akaryakıt satışları 'bayram' edemedi

Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle akaryakıt satışları yüzde 90 azaldı.
Akaryakıt satışları 'bayram' edemedi

Ramazan Bayramı'nda Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle akaryakıt satışındaki düşüş yüzde 90'ı buldu.

Türkiye'nin günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışları ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu satışlar, geleneksel olarak vatandaşların yoğun seyahat ettiği bayram dönemlerinde rekor derecede artarken, bu yıl ilk kez Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramdaki satışlarda da ciddi bir düşüş yaşandı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasından önceki gün 22 Mayıs'ta vatandaşlar araçlarının depolarını doldurmaya yöneldi.

Söz konusu günde motorin satışı 62,7 milyon litre seviyesinde gerçekleşirken, benzin satışı ise 11 milyon litre oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü ise motorin satışları 6 milyon, benzin satışı ise 1 milyon litreye kadar geriledi. Bayramın ikinci ve üçüncü gününde motorin satışları 10 milyon litre civarında kalırken, benzin satışları 1,3 milyon litre seviyesinde seyretti.

Böylece, Ramazan Bayramı'nda motorin satışlarındaki düşüş ortalama satışlara göre yüzde 83 azalırken, benzin satışlarındaki düşüş yüzde 90'ı buldu.

Bir önceki haftaya göre yüzde 74 geriledi
Öte yandan, Ramazan Bayramı'nın ilk günündeki motorin satışı, bir önceki haftanın aynı gününe göre ise yüzde 74 azalırken, benzin satışları yüzde 66 düştü. Türkiye'de 17 Mayıs'ta 23 milyon litre motorin, 3,2 milyon litre de benzin satışı gerçekleşti.

Türkiye'nin 15 ilinde 16-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Geçen yıl Ramazan Bayramı satışları
Geçen yıl 1-9 Haziran'da ilan edilen Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde ise benzin satışları 65 milyon litre, motorin satışları 13 milyon litre seviyesinde gerçekleşmişti.

Tatil boyunca gerçekleştirilen benzin satışı ise 102 milyon 638 litre ve motorin satışları da 439 milyon 287 litre olurken, tatil sürecinde akaryakıta 3,5 milyar lira harcanmıştı.

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