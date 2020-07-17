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Akaryakıt satışları normale döndü

Kovid-19 salgını sürecinde günlük bazda yaklaşık yüzde 40 azalan akaryakıt satışları, 1 Haziran'da normalleşme döneminin başlaması ve iç turizmdeki hareketlilikle eski seviyesine döndü.
Akaryakıt satışları normale döndü

Türkiye'de akaryakıt satışları, normalleşme süreci ve iç turizmdeki hareketlenmenin etkisiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyeyi yakaladı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Kovid-19 salgını nedeniyle günlük benzin satışları ortalama yüzde 30, motorin satışları da ise yüzde 40 azaldı.

Türkiye'de günlük ortalama 55 milyon litre motorin satışı gerçekleştirilirken, bu miktar salgın sürecinde özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde 8 milyon litreye kadar geriledi. Günlük ortalama 8-10 milyon litre seviyesinde gerçekleşen benzin satışları ise 1 milyon litreye kadar düştü.

Akaryakıt satışları 70 milyon litreyi aştı
1 Haziran itibarıyla salgında normalleşme sürecinin başlamasının ardından akaryakıt satışlarındaki kademeli artış verilere yansıdı.

1 Haziran'da yaklaşık 64 milyon litre motorin satışı gerçekleşti, benzinde satış rakamı 9,3 milyon litreye ulaştı.

Motorin satışları, 1 Haziran-12 Temmuz döneminde günlük ortalama 60 milyon litre, benzin satışları da günlük ortalama 10 milyon litreye yükseldi. Bu dönemde günlük bazda en yüksek motorin satışı 77,6 milyon litre, en yüksek benzin satışı da 13,5 milyon litre ile 8 Haziran'da görüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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